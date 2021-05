Malédiction des soleils: une année marquante menacée par LeBron

Le premier tour aura un morbide ajouté ce cours. Les Lakers, champions actuels, ont été condamnés au play-in, qui ont battu les Warriors. Et ils se sont qualifiés septièmes pour les playoffs, une anomalie, une position qu’ils n’avaient pas au début du parcours. Bien sûr, le problème n’est pas seulement pour eux, mais aussi pour leurs rivaux: les Suns. Après une saison historique, l’équipe de l’Arizona est revenue en finale pour la première fois en une décennie. L’arrivée de Chris Paul et la culture créée par un Monty Williams qui aspire légitimement au prix du meilleur entraîneur (avec Quin Snyder), a permis à la franchise de dépasser les 50 victoires (les seules à y parvenir avec le Jazz) et de se positionner lui-même en tant que véritable aspirant. L’attente est terminée pour une entité qui rêvait du ring avec Steve Nash et qui aura désormais sa chance dans une conférence occidentale pleine de finalistes possibles. Mais bien sûr, Ils ont rencontré au premier tour le rival que tout le monde voulait éviter: les Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Les champions en titre, qui viennent d’une saison étrange qu’ils pourront redresser si leurs deux stars vont bien physiquement. Et, si cela est vrai, ils sont candidats à tout. Malheureusement pour les soleils.

Les Arizoniens sont une franchise historiquement maudite, plus sur leurs propres démérites que sur la malchance. Ils n’ont jamais remporté le ring et ils ne se sont faufilés que dans deux finales (1976 et 1993), ils sont un petit marché qui a du mal à attirer les agents libres (le désert de l’Arizona et ses trucs) et ils ne frappent pas la clé dans le éliminatoires. En 1993, avec Charles Barkley, ils n’ont pas profité de l’avantage du terrain face aux Bulls de Michael Jordan et ils ont perdu tous les jeux auxquels ils jouaient devant leur public. Et, avec le prochain projet compétitif, celui de Steve Nash susmentionné, ils n’ont pas pu atteindre la finale. Ils ont changé de basket avec une équipe emblématique (Stoudemire, Mario, D’Antoni sur le banc …), ont définitivement établi le pick and roll et ont fait tomber le monde amoureux de Seven Seconds or Less, mais ils ont joué trois finales de conférence sans chance et sont tombés de façon controversée en demi-finales 2007 (l’accident avec Robert Horry et les Spurs, sa bête noire), alors qu’ils semblaient avoir plus d’alevins et une maturité qui les guidait vers le ring.

Même avec ceux-là, les Suns n’ont pas gagné, qui ont dit au revoir à leur dernière chance en 2010, face aux Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol. Après cela, ils ont fait face à un voyage dans le désert qui s’est terminé cette année par le travail et la grâce de Monty Williams, qui a déjà réussi l’année dernière après avoir testé avec le banc des Lakers et en cela il a exploité toutes ses vertus. Et aussi avec Chris Paul, qui a en moyenne 16,4 points, 4,5 rebonds et 8,9 passes décisives qui l’ont mené au All Star avec 35 ans (il a déjà 36 ans). Et avec Devin Booker (25,6 + 4,2 + 4,3), DeAndre Ayton (14,4 + 10,5), Mikal Bridges (13,5 et 42,5% en triple), Jae Crawder (10, 1), une équipe équilibrée, avec un meneur intelligent, un étoile montante et un banc puissant. Et tout, pour croiser en tout ou rien avec les Lakers au premier tour, un outrage de série qui sera sûrement long et qui montrera vraiment si ces Suns peuvent se qualifier pour le ring ou rester dans une saison terminée prématurément en raison d’un croisement qu’ils ont eu trop tôt.

Un grand duel

Les Suns ont un problème: ils ont remporté deux des trois affrontements directs qu’ils ont eu cette année avec les Lakers, mais ils ont perdu le dernier (à Phoenix et sans LeBron) et ils le jouent contre une équipe qui souffre contre de grands attaquants. (Kawhi, Paul George …) et pas contre des gardiens talentueux. Alex Caruso s’occupe de tout, Anthony Davis aide à entrer et à sortir et les armes pour freiner les vertus de ses rivaux sont multiples grâce au bon travail de Frank Vogel, qui dirige la deuxième équipe qui reçoit le moins de points de la compétition (les Knicks, bien sûr, sont les premiers) et a à sa disposition experts authentiques en la matière. Et en attaque, les Suns devront arrêter LeBron James (en route vers 37 ans, oui, mais …), pour qui ils n’ont pas de couple clair (quelque chose que personne n’a en NBA, par contre ) à Davis (s’il va bien, il est imparable), l’indiscipliné Dennis Schröder, le talentueux Talen Horton-Tucker ou les rebonds offensifs d’un André Drummond qui sera important dans l’enveloppe et contre Ayton (Nous verrons le rôle que Marc Gasol, 0 minute contre les Warriors, a ici) … jusqu’à ce que Vogel le veuille. Nous avons déjà vu que l’an dernier, Davis a joué plusieurs minutes sur cinq et c’est là qu’il fait le plus de dégâts. Le reste, on verra.

La variable Chris Paul peut servir les Suns dans une certaine mesure. Le meneur est infatigable, mais la malchance est inhérente à sa silhouette en séries éliminatoires. La série rappelle, à petites doses, celle qu’il a affrontée les Clippers et les Spurs en 2015: les Texans, champions, détendus en saison régulière et terminent en septième positionMais ils en ont fait un premier tour des séries éliminatoires contre un Angelenos 56 victoires. Beaucoup a été fait de la malchance de rencontrer Tim Duncan et sa compagnie au premier tour après une saison historique, mais les Clippers ont retiré la série dans le match 7 grâce à un tir gagnant de, wow, Chris Paul. Bien sûr, en demi-finale, ils ont gaspillé une avance de 3-1 (Doc Rivers) et ont perdu contre les Rockets de James Harden. À Houston, Paul a obtenu sa grande pause et a joué dans la finale de la conférence pour la première (et seule) fois de sa carrière … pero a été blessé au septième match et son équipe a perdu. Et l’an dernier, après un parcours aussi pour l’histoire, il a défié son ancienne équipe en séries éliminatoires (avec le Thunder), mais est tombé, à nouveau, au septième match. Une malédiction et le seul défaut sur le CV de l’un des plus grands gardes de point de tous les temps. Objectivement.

Histoire de combat

La variable du meneur et sa façon de jouer seront mesurables dans une série dans laquelle, comme dans toute la NBA, la malchance n’a pas de valeur numérique. Et, parmi tout ce que l’on peut dire sur la cravate, émerge la lutte personnelle d’un LeBron qui suit le sien. En route vers 37 ans et après un parcours marqué par des blessures (et 25 points, 7,7 rebonds et 7,8 passes), le roi cherche à défendre sa couronne dans le plus difficile à ce jour: il n’est jamais entré septième des playoffs et jamais un septième n’a fini de remporter le ring. Une pierre de plus sur le chemin d’un homme qu’en 2010, lorsque les Suns (whoa) ont fait pour la dernière fois les séries éliminatoires (quelques semaines plus tard), il a échangé l’Ohio contre la Floride et est devenu l’homme le plus détesté de la planète. Aujourd’hui, quatre anneaux et neuf finales plus tard (10 au total), il est comparé à Michael Jordan lui-même dans une course contre lui-même et contre le temps qu’il aspire à gagner. En d’autres termes, il a transformé l’opinion publique, ce lieu où se livrent les batailles qui décident des guerres.. Et une autre variable à prendre en compte: les Suns, comme toute autre équipe qui veut le ring, doivent gagner une série de sept matchs contre LeBron. Et tout ce que cela implique.

La tactique sera au-dessus de la technique et les combats sur les bancs seront essentiels. Également la capacité de LeBron et Paul à répondre, les seuls joueurs aux côtés de Jared Dudley et Marc Gasol qui étaient actifs la dernière fois que les Suns ont atteint les séries éliminatoires (en fait, Dudley a défendu Kobe dans cette série). L’inexpérience de personnes comme Devin Booker peut être décisive, tout comme la confiance en soi qu’il peut montrer lors de sa première dans la phase finale.. Et la défense que les Lakers ont mise en place contre la distribution de Paul et les Suns contre celle de LeBron peut faire pencher la balance. Les Suns auront un avantage sur le terrain (il y a déjà du public dans les tribunes) et les Angelenos iront mordre en priant pour que leurs deux étoiles soient bien physiquement bien. Et, si cela se produit, les Arizoniens auront du mal à faire avancer la série. À eux et au reste du monde. On s’attend à de la morbidité, de fortes doses de talent et une première série de crise cardiaque qui n’a pas d’importance pour les Lakers et agace (à juste titre) les Suns. La série à suivre dès le début des playoffs s’annonce longue, fructueuse et extraordinaire du point de vue du fan. Et aussi, bien sûr, difficile à prévoir. Suns and Lakers, Paul et LeBron, Phoenix et Los Angeles. Combat de titans. La tempête arrive.