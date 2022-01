Malena Ortiz annonce qu’elle quitte le Real Madrid Femenino

Malena Ortiz Cruz a annoncé son départ du Real Madrid, laissant un message sur les réseaux sociaux.

Traduction:

Le moment est venu de reprendre la compétition et, pour ce faire, je dois emprunter une autre voie. Je veux commencer cet adieu en remerciant le Real Madrid pour l’opportunité de faire partie de son histoire au cours de ces années – cela a été un réel plaisir. J’emporte avec moi de nombreuses expériences de cette phase de ma carrière, à la fois bonnes et difficiles, mais qui m’ont sans aucun doute aidé à grandir. Je tiens à remercier tous les travailleurs qui font partie de ce club et que j’ai rencontrés tout au long de ces trois années. Je remercie également les fans pour tout leur soutien, que j’ai toujours ressenti avec acuité, surtout dans les moments les plus difficiles. A mes compagnes, qui ont agi comme des sœurs et ont pris soin de moi chaque jour. Et enfin, à chaque membre de l’équipe d’entraîneurs qui m’a demandé le maximum au cours de ces années. Je souhaite le meilleur à tous les membres de cette famille et j’espère que vous continuerez à écrire l’histoire.

Malena a souffert d’une blessure au LCA en avril dernier et a passé beaucoup de temps à récupérer et à se remettre en forme. Elle était prête à jouer il y a quelque temps, mais se trouve au bas du tableau des profondeurs et n’a fait aucune apparition cette saison.

Malena a quitté le banc deux fois en 2020/21 après avoir joué un rôle beaucoup plus important en 2019/20 avec CD Tacón, voyant le terrain à 19 reprises dans ce qui était techniquement la première saison du Real Madrid Femenino.

La direction de Madrid lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs et la remercie pour sa contribution à la construction des fondations de la section féminine, en particulier dans cette difficile campagne 19/20.