Malena Ortiz renouvelle jusqu’en 2022

Le Real Madrid a annoncé aujourd’hui que Malena Ortiz avait renouvelé avec le club jusqu’en 2022. Malena fait partie du Real Madrid Femenino depuis sa création. Elle a rejoint CD Tacon, devenu le Real Madrid Femenino, en 2016.

Le milieu de terrain a précédemment joué pour CD Canillas de 2014-2016 et Rayo Vallecano de 2014-2015.

Malena a posté ceci sur Twitter après que le Real Madrid a annoncé son renouvellement avec le club :

“Agradecida e illusionada de seguir vistiendo esta camiseta.

Gracias al Real Madrid por el apoyo, la confianza y el nivel de compromiso demostrado en todo momento. Estoy con muchísimas ganas y trabajando al máximo para volver a competir cuanto antes. #RealMadrid#RMCity “

Traduction:

Reconnaissant et ravi de continuer à porter cette chemise. Merci au Real Madrid pour le soutien, la confiance et le niveau d’engagement dont il a fait preuve à tout moment. J’ai vraiment hâte et je travaille dur pour reprendre la course le plus tôt possible.#RealMadrid#RMCity

Malena a subi une intervention chirurgicale après avoir subi une blessure de fin de saison au cours de la saison 2020-21 de Las Blancas et s’efforce de récupérer à temps pour la saison prochaine.