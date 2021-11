Malfaisance derrière la FDA Vax OK pour les enfants

par F. William Engdahl, New Eastern Outlook :

Le 27 octobre, le groupe consultatif sur les vaccins de la Food and Drug Administration des États-Unis a recommandé à l’agence d’autoriser Pfizer à modifier son autorisation d’utilisation d’urgence pour son vaccin COVID afin d’inclure les enfants de 5 à 11 ans. Deux jours plus tard, la FDA a officiellement approuvé le déploiement. Les principaux médias considèrent cela comme un développement positif pour protéger les jeunes enfants. A y regarder de plus près, c’est tout sauf ça. La FDA est aujourd’hui scandaleusement corrompue sous la direction du directeur par intérim et n’est guère plus qu’un tampon en caoutchouc pour Big Pharma, et en particulier Pfizer, où l’ancien chef de la FDA siège au conseil d’administration.

Le comité consultatif sur les vaccins et produits biologiques connexes de la FDA a voté 17 contre 0, avec une abstention, pour donner son feu vert autorisant l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’ARNm expérimental Pfizer-BioNTech pour les enfants entre 5 et 12 ans. L’expert qui s’est abstenu a expliqué plus tard qu’il l’avait fait en raison des données limitées sur l’innocuité et l’efficacité fournies. Auparavant, la FDA avait approuvé le vaccin pour les 12 ans et plus. Ajoutant à la puanteur de la corruption autour du dernier vote, l’administration Biden a annoncé une semaine plus tôt qu’elle avait déjà acheté suffisamment de vaccins Pfizer pour inoculer les 28 millions d’enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis. Savaient-ils que le correctif était là ?

‘… Juste comme ça se passe’

Le bilan de la FDA, la principale agence de surveillance des médicaments du gouvernement des États-Unis, concernant la sécurité et les risques des vaccins expérimentaux à ARNm altéré par le gène de Pfizer, est celui d’une malversation criminelle, définie comme une violation délibérée d’une confiance ou d’une obligation publique qui cause des dommages ou la mort. Leur dernière décision est encore plus flagrante pour les conflits d’intérêts flagrants et la fraude scientifique. Pfizer, qui a mené les tests sur l’efficacité de son propre vaccin sur le groupe d’âge 5-11 ans, et les experts de la FDA, ont admis qu’ils n’avaient aucune idée si le vaccin était sans danger pour une population aussi jeune.

Le Dr Eric Rubin, professeur d’immunologie à la Harvard TH Chan School of Public Health a voté pour approuver le vaccin Pfizer-BioNTech, notant : « Les données montrent que le vaccin fonctionne et est assez sûr… et pourtant nous sommes inquiets pour un côté effet que nous ne pouvons pas encore mesurer, mais il est probablement réel. Ce n’est guère gage de confiance. Il a ensuite déclaré: «Nous ne saurons jamais à quel point ce vaccin est sûr à moins de commencer à le donner. C’est comme ça que ça se passe.

Cette nonchalance de sang-froid est encore plus étonnante compte tenu du fait que l’incidence des effets secondaires graves dans le groupe d’âge 5-11 ans qui aurait été testé positif pour le virus corona est essentiellement nulle. Selon les données des Centers for Disease Control du gouvernement américain, le taux de mortalité par infection pour les enfants de 0 à 17 ans est de 0,0002 pour 100 000 et bien inférieur pour les 5 à 11 ans. Une étude de recherche de l’Université Johns Hopkins a révélé que le risque de maladie grave ou de décès par covid19 dans une étude portant sur 48 000 enfants est essentiellement nul si aucun autre risque de morbidité tel que la leucémie, le diabète ou l’asthme n’est présent. De plus, le risque d’infecter d’autres enfants est également très faible.

Dans sa soumission à la FDA pour approbation, Pfizer a déclaré que la vaccination était nécessaire pour le groupe d’âge 5-11 ans afin de prévenir la transmission de la maladie covid. Pourtant, lors de leur audition par la FDA, le Dr William Gruber, vice-président senior de Pfizer Vaccine Clinical Research and Development, a déclaré qu’ils n’avaient même pas évalué si le vaccin prévenait la transmission. Nous pourrions nous demander pourquoi cela est-il nécessaire alors si le risque pour les enfants est nul et qu’il n’y a aucune preuve de transmission aux enfants ?

Encore plus choquante est la déclaration de Pfizer à propos de ses tests. Tout d’abord, il n’y a pas eu de tests sur des animaux sur des rats ou de tels premiers. Ils ont admis que le groupe humain testé était si petit qu’ils ne pouvaient pas tester la myocardite ou la péricardite. Pourtant, ce sont parmi les effets négatifs les plus signalés pour tous les autres qui ont eu le jab Pfizer. Dans sa demande à la FDA, Pfizer a noté que le nombre de participants au programme de développement clinique actuel était « trop petit pour détecter tout risque potentiel de myocardite associé à la vaccination » et que « pour évaluer les séquelles à long terme de la myocardite/péricardite post-vaccination » chez les participants âgés de 5 à <12 ans ne seront étudiés qu'après l'autorisation du vaccin pour les enfants.

Tests Pfizer défectueux

Les tests effectués par Pfizer étaient également fatalement erronés. Selon le Dr Josh Guetzkow, de l’Université hébraïque de Jérusalem, l’étude de Pfizer n’était pas en double aveugle. De plus, Pfizer a sélectionné les sujets pour améliorer manifestement leurs résultats. Trois mille enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu le vaccin COVID de Pfizer, mais seuls 750 de ces enfants ont été inclus de manière sélective dans l’analyse de sécurité de l’entreprise. Et Pfizer a rejeté les cas présentant des effets indésirables du vaccin dans son dossier auprès de la FDA : « Peu d’événements indésirables graves, dont aucun n’était lié au vaccin, et aucun EI entraînant un retrait n’a été signalé. » Ils ne donnent aucune explication sur la façon dont cela a été déterminé. Faites simplement confiance à Pfizer.

Et le suivi post-vaccination était inférieur à 2 mois pour une cohorte de test et seulement 2,4 semaines pour une seconde. Le rapport de Pfizer à la FDA disait : « Les données du groupe d’extension de la sécurité supplémentaire ont été analysées à partir d’environ 1 500 vaccinés avec un temps de suivi médian de 2,4 semaines après la dose 2. Ces données supplémentaires démontrent un profil de sécurité acceptable… » Cela peut prendre des mois ou plus. pour que les effets secondaires se manifestent. Les experts en vaccins recommandent un suivi post-vaccin d’au moins 18 à 24 mois, et non 3 mois ou 2,4 semaines. Ce n’est pas une science sérieuse.

De plus, il semble que la FDA et/ou Pfizer nomment à tort le vaccin dans le titre comme « BNT162B2 [COMIRNATY (COVID-19 VACCINE, MRNA)] . « Pourtant, le texte actuel de la FDA l’appelle « Vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 (BNT162b2). »

La société distincte, BioNTech de Mayence, en Allemagne, possède un vaccin similaire mais «légalement différent», appelé Comirnaty, qui n’est pas disponible aux États-Unis. La distinction est essentielle car elle a servi de base en août à la FDA corrompue pour accorder au vaccin Pfizer-BioNTech une extension de l’autorisation d’utilisation d’urgence, mais pour déclarer de manière trompeuse son approbation complète pour le vaccin Comirnaty de BioNTech. Il s’agit d’une fraude délibérée et a permis à l’administration Biden d’exiger la vaccination des employés du gouvernement américain (curieusement à l’exception de la Maison Blanche et du Congrès), des militaires et de toute entreprise de plus de 100 employés.

Les conflits d’intérêts?

La corruption de la FDA s’étend aux membres du Vaccine Advisory Committee. De nombreux membres du comité actuel de 18 personnes ont des liens directs avec Pfizer ou la Fondation pro-Pfizer Gates.

Le professeur Holly Janes du Fred Hutch Cancer Research Center à Seattle a conçu les tests Pfizer défectueux. Son institut est financé par l’argent de la Fondation Gates. Le membre du comité de la FDA, le Dr Steven Pergam, fait également partie du centre Fred Hutch financé par Gates. Président par intérim du comité, Arnold S. Monto était un consultant rémunéré de Pfizer. La membre du comité Archana Chatterjee a travaillé sur un projet de recherche Pfizer lié aux vaccins pour les nourrissons entre 2018-2020. Geeta K. Swamy est présidente du « Comité indépendant de surveillance des données pour le programme de vaccination contre le streptocoque du groupe B de Pfizer », un comité parrainé par Pfizer. Duke University déclare que « Dr. Swamy est co-investigateur pour l’essai du vaccin Pfizer COVID-19. » Le membre du comité de la FDA, Gregg Sylvester, était vice-président de Pfizer Vaccines. Ofer Levy, professeur de pédiatrie à la Harvard Medical School, soutient vigoureusement les vaccins Pfizer contre le covid pour les enfants de 12 ans et plus. Et le membre du comité de la FDA, Paul Offit, professeur de pédiatrie à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a demandé ouvertement en juin dernier l’autorisation d’un vaccin contre le covid pour les enfants.

