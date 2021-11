Malgré 20 points de Ricky Rubio, meilleur buteur des Cavaliers, ils s’inclinent face aux Wizards

11/11/2021 à 06:57 CET

.

Le pivot Montrezl harrell est sorti du banc et a mené avec un double-double de 24 points et 11 rebonds pour les Wizards de Washington, qu’ils ont battu ce mercredi en tant que visiteurs par 94-97 aux Cleveland Cavaliers, qui a brisé une séquence de quatre victoires consécutives.

Puissance en avant Kyle Kuzma a ajouté 22 points et le garde Bradley Beal a récolté 13 points, tandis que le meneur de jeu brésilien Raúl Neto a inscrit sept touchés.

Kuzma a marqué 3 points depuis la tête avec 12 secondes à faire quand les Wizards ont marqué les cinq derniers points.

Neto a joué 18 minutes, a marqué 3 des 5 tirs sur le terrain, 1 des 1 triple, a eu un rebond et a délivré trois passes décisives pour les Wizards (8-3).

Encore une fois, la base espagnole, Ricky Rubio, qui est resté en réserve, a terminé pour le deuxième match consécutif en tant que meilleur buteur Cavaliers (7-5) en obtenant 20 points, mais ils n’ont pas suffi à éviter la défaite.

Rubio a passé 28 minutes sur la piste et a marqué 6 des 15 buts sur le terrain, dont 1 sur 5 triples et 7 sur 8 de la ligne du personnel, a obtenu cinq rebonds et cinq passes de touché.

Rubio a raté l’un des deux lancers francs avec 16 secondes à jouer qui a permis à l’équipe de Washington de rester en tête du tableau d’affichage.

Le centre recrue Evan Mobley et le gardien Darius Garland ont récolté 19 points chacun.

Cleveland était à la recherche de sa première séquence de cinq victoires consécutives du 28 mars au 5 avril 2018, la dernière saison de la deuxième année de l’attaquant vedette LeBron James avec la franchise, dans ce qui était son deuxième passage.