Malgré Covid-19, l’industrie de l’égrenage a prospéré au Gujarat

Malgré la pandémie de Covid-19, la saison du coton pour plus de 700 unités d’égrenage et de pressage au Gujarat s’est terminée sur une note positive en juin la semaine dernière suite à la demande continue des fabricants de fils de coton.

Les unités d’égrenage et de pressage du Gujarat ont traité 2,98 balles de lakh au cours de la saison récemment terminée par rapport à la saison précédente. Au cours de la saison 2020-21, les unités d’égrenage de l’État ont pressé 89,65 balles de lakh (170 kg par balle) par rapport aux 86,56 balles de la saison dernière, a déclaré Arvind Patel, vice-président de la Saurashtra Ginners Association.

La saison qui s’est terminée fin juin a été bien meilleure que ce à quoi l’industrie de l’égrenage s’attendait compte tenu de l’impact négatif de la deuxième vague de Covid, a déclaré Patel en ajoutant : « Pendant toute la saison, nous avons été témoins d’une demande encourageante de la part des fabricants de fil. En outre, la demande d’exportation de coton était bonne. Les égreneurs du Gujarat s’attendent à une prochaine saison similaire à la suite des demandes d’acheteurs internationaux.

La saison des activités d’égrenage et de pressage commence avec la première récolte de coton au Gujarat en septembre généralement chaque année et dure jusqu’à la fin juin, dit-il. Actuellement, 99% du total des unités d’égrenage ont fermé leurs activités jusqu’à la nouvelle arrivée de coton à partir de septembre.

Les agriculteurs ont vidé leur stock. Environ 1,5 lakh de balles sont encore pondues avec des unités d’égrenage qu’elles vendent à des tarifs plus élevés. Les prix du coton oscillent autour de 53 500 Rs par bonbon (356,5 kg), ce qui est le plus élevé des huit dernières années, affirme Patel.

Au cours de l’U2020-21, les semis de coton ont diminué de près de deux lakh hectares par rapport à la saison 2019-2020, passant de 26 lakh hectares à seulement 24 lakh hectares, les agriculteurs préférant l’arachide au coton. Malgré la baisse des semis, la productivité des agriculteurs par hectare est restée plus élevée et, par conséquent, leur rendement est resté au même niveau que la production de la saison dernière. Selon les données de la Cotton Association of India (CAI), la production de coton au Gujarat pour la saison récemment terminée est restée à environ 96 balles lakh par rapport aux 95 balles lakh de l’année précédente. Selon Patel, au cours de la saison à venir, les agriculteurs 2021-22 auraient à nouveau recours au coton plutôt qu’à l’arachide, car ils obtiendraient des taux sains de leur rendement en coton.

« Nous nous attendons à une augmentation de la surface d’ensemencement du coton de 8 à 10 %. Cela signifie que les unités d’égrenage à travers le Gujarat auront une matière première adéquate dès septembre. Les égreneurs anticipent également une demande énorme de la part des filateurs compte tenu de la demande mondiale de fil de coton », ajoute-t-il.

