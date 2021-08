Malgré de sérieux risques, DiDi Stock est attrayant à long terme

in

Il y a trois ans, le terme licorne – une startup évaluée à plus d’un milliard de dollars – faisait fureur à Wall Street. Deux de ces sociétés — en particulier Uber (NYSE :UBER) et Lyft (NASDAQ :LYFT) – ont volé la vedette avec leur long processus d’offre publique initiale (IPO). Ils ont attendu beaucoup trop longtemps avant d’arriver sur le marché. En conséquence, l’anticipation était trop grande. Ils ne pouvaient pas être à la hauteur, alors leurs stocks se sont effondrés dès le début. On pourrait argumenter que Ai-je Global (NYSE :AI-JE) stock souffre d’une maladie similaire.

Le problème supplémentaire pour celui-ci est que les actions chinoises en général sont soumises à un examen minutieux de la part des politiciens chinois. Le gouvernement là-bas vise à réglementer et à comprimer les comptes de profits et pertes de ses meilleures entreprises. C’est beaucoup de pression pour un jeune stock à supporter.

Comme les deux autres, l’action DIDI est arrivée sur le marché et a rapidement chuté – elle est actuellement en baisse d’environ 40 % par rapport à son prix d’introduction en bourse. Il a récemment rebondi jusqu’à 20% dans un effort pour se stabiliser. Jusqu’à présent, le stock est un peu prometteur sur ce front. Il y a un double rebond potentiel juste au-dessus de 7 $ par action. Perdre cela ouvrirait un nouveau chapitre aux conséquences inconnues.

Le stock DIDI peut récupérer

La conclusion d’aujourd’hui est que le scénario le plus probable est une trajectoire de reprise à long terme pour le stock de DIDI. Je ne suggère pas qu’il revienne à ses sommets historiques, mais la vérité se situera quelque part au milieu. Il existe maintenant plusieurs zones de résistance dans le graphique, la principale étant proche de 11 $ par action. Ceux qui prennent des actions DIDI pour un commerce devraient envisager de réaliser des bénéfices là-bas.

Finalement, cette société fera ses preuves à Wall Street, mais la menace d’une intervention gouvernementale fait toujours la une des journaux. Si de grandes entreprises comme Alibaba (NYSE :BABA) et JD.com (NASDAQ :JD) peuvent perdre la moitié de leur valeur, alors il n’y a pas non plus à reprocher au stock DIDI de s’effondrer. BABA peut générer 75 milliards de dollars de revenus en une journée, mais il n’a pas pu conserver ses greens pendant 10 mois.

Les indicateurs financiers de DIDI sont trop récents pour être examinés de près. Les larges coups de pinceau sur cela ont quelques points de discussion importants. J’aime surtout le fait qu’ils génèrent 130 millions de dollars de flux de trésorerie à partir de leur propre exploitation. C’est un point important lorsqu’une entreprise essaie de développer son activité.

De plus, la croissance n’est pas encore évidente dans les financières. Cela pourrait être dû aux perturbations causées par la fermeture mondiale de 2020. Le juger sur la rentabilité maintenant est idiot, mais le résultat net s’améliore. C’est pourquoi investir dans l’action DIDI est un mélange de foi dans l’équipe et un pari sur les gros titres politiques. Étant donné que nous n’avons pas d’avantage en la matière sur l’un ou l’autre de ces fronts, je qualifierais cela de spéculatif.

Les risques politiques sont sérieux

La taille de votre commerce initial doit être appropriée. Aller gros tout de suite est une mauvaise approche, car cela laisse trop de choses au hasard. Le problème potentiel est que nous ne pouvons pas quantifier l’inconvénient mathématique. Nous manquons actuellement de mesures financières pour cela. Il n’y a pas de mal à spéculer tant que le risque n’est pas trop grand pour faire sauter la banque. C’est là que la mise en place d’un stop loss peut s’avérer utile.

La pression politique est une menace sérieuse. Le mois dernier, le gouvernement a sondé DiDi pour les risques nationaux de confidentialité. Ils empêchent même l’entreprise d’activer de nouveaux utilisateurs en retirant ses applications des magasins d’applications. De toute évidence, les autorités ont un os à choisir avec DiDi, et les investisseurs devraient s’inquiéter. En fin de compte, cela aussi pourrait passer mais pour l’instant c’est un risque actif.

