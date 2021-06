Malgré des accusations de harcèlement sexuel, Plácido Domingo reçoit une ovation en concert en Espagne – El Sol de México

Les mains jointes et le ventre serré, le visage visiblement ému, le ténor espagnol Plácido Domingo a reçu les applaudissements et les acclamations du public madrilène lors du concert offert aujourd’hui à l’Auditorium national, qui marque sa réapparition après deux ans d’absence de la scènes espagnoles.

Cela fait près de huit minutes qu’une grande partie des 1 620 participants, la pleine capacité autorisée en cas de pandémie, se sont levés pour saluer l’apparition du ténor de 80 ans lors d’un gala de charité intitulé “#VocesResponden”, promu par lui et organisé par la Fondation Excelentia en faveur de « Red Cross Responds » et des personnes les plus vulnérables touchées par la pandémie.

En plus des citoyens anonymes, des personnalités du monde de la culture et de la politique, comme la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso ; le directeur général du Teatro Real, Ignacio García Belenguer, ou l’homme d’affaires et fondateur d’El País, Juan Luis Cebrián.

Domingo, qui a également une représentation prévue au festival Starlite à Marbella (Malaga) le 18 août, s’est produit pour la dernière fois à Madrid lors d’un concert gratuit qu’il a offert en juin 2019 à la cathédrale de l’Almudena en commémoration de l’année jubilaire. Mariano.

L’origine de cette parenthèse ouverte non seulement avec sa propre ville, mais avec l’ensemble du pays, se trouve dans le rapport publié aux États-Unis en août 2019 pour abus présumés de collègues féminines et l’envoi d’une déclaration ultérieure d’elle qui a été comprise comme présomption des faits.

Puis sont venues les annulations de ses représentations importantes prévues pour 2020, comme celle qui aurait dû avoir lieu au Teatro de la Zarzuela.

Un jour plus tard, le ténor lui-même a décidé de se retirer des représentations de “La Traviata” qu’il avait programmées au Teatro Real de Madrid et les responsables ont immédiatement confirmé cette annulation.

“Ce n’était pas un mea culpa, même s’il semble que ce l’était”, a-t-il déclaré dans une déclaration ultérieure dans laquelle il condamnait “les abus en toute situation, lieu et moment”. “Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je n’ai jamais manqué de respect à aucune femme”, a-t-il insisté après des enquêtes qui n’ont finalement trouvé aucune preuve d’abus.

La spectaculaire Salle Symphonique de l’Auditorium National a été l’espace qui a accueilli le retour dans sa ville sous les notes curieuses de l’air “Nemico della patria” (Ennemi de la patrie, en espagnol) de l’opéra “Andrea Chénier”, de Umberto Giordano , a culminé avec une autre ovation fermée du public.

Comme l’indique le titre du gala, le ténor madrilène n’a pas été seul dans son entreprise philanthropique, mais accompagné par l’Orchestre classique de Santa Cecilia sous la direction de Josep Caballé Domenech et d’autres stars lyriques, notamment féminines, comme la soprano uruguayenne María José Siri, l’Argentine Virginia Tola et l’Espagnole Ainhoa ​​​​Arteta et la jeune Marina Monzó.

La bailaora vétéran Lucero Tena et ses castagnettes (également très applaudies), le guitariste classique Pablo Sáinz Villegas, la basse américaine Nicholas Brownlee et le ténor espagnol Jorge de León ont été d’autres invités à participer à un gala dans lequel des extraits de ” Don Pasquale ” de Donizetti,” La Wally ” d’Alfredo Catalani ou ” Pagliacci ” de Ruggero Leoncavalli.

Les deux heures et demie de concert se sont écoulées tranquillement, sans plus d’incidents qu’un mobile intempestif et un lutrin qui a décidé de se replier au milieu de l’intervention de Domingo quand “Madamigella Valéry” de “La Traviata” de Verdi attaquait. A cette époque, son partenaire Siri l’a rapidement remplacé par un autre sans casser sa voix au ténor.

Il a donné au public d’autres interventions de haut niveau avec certaines de ses interprétations les plus charismatiques, telles que “Piango, perché mi patria” de “Simon Boccanegra” ou “Invano Alvaro ti celasti al mondo …” de “La forza del destino », tous deux encore de Verdi, l’autre protagoniste de la soirée en raison de sa présence massive au programme.

Pour la clôture, cependant, il a choisi une zarzuela, plus précisément une pièce de “El duo de La Africana”, de Manuel Fernández Caballero, “No more cantes la africana”, un autre clin d’œil à sa maison, au genre que ses parents cultivaient. et au théâtre auquel il aspire à retourner le plus tôt possible.

La réponse du public a été encore plusieurs minutes d’applaudissements debout, de “bravos” et de la restitution apparente du professeur après la période la plus ardue de sa carrière, criant “Qui est le meilleur ?” des tribunes. Il n’a pu s’empêcher de leur faire des rappels surprises, dont le boléro “Bésame mucho”, le pasodoble “La morena de mi copla” et, d’après “Luisa Fernanda” de Federico Moreno Torroba, un choix plein d’intentions : “Fight the la foi pour le triomphe.”