Malgré des antécédents d’échec, le contrôle destructif des loyers est sur le point de frapper l’Illinois ⋆ .

par Mish Shedlock, The Street:

Un projet de loi qui permettrait le contrôle des loyers dans l’Illinois prend de l’ampleur à l’Assemblée législative.La boite de Pandore

L’Illinois est actuellement l’un des 33 États qui interdisent le contrôle des loyers. Le projet de loi 116 du représentant d’État Will Guzzardi abroge l’interdiction imposée par l’État de l’Illinois aux unités locales du gouvernement d’imposer tout type de contrôle des loyers.

Guzzardi et d’autres disent que le contrôle des loyers n’est pas une solution miracle, mais plutôt un outil dans leur mission de logement plus abordable.

«Le marché immobilier a finalement commencé à se redresser quinze ans après l’implosion du marché», a déclaré le représentant Sam Yingling, démocrate de Rockford et agent immobilier. «Il est important de reconnaître que bon nombre de ces propriétaires ne sont pas des sociétés géantes et sans visage, mais plutôt des investisseurs« ma et pa ».»

Qui le veut?

Guzzardi est coprésident du Progressive Caucus de l’Illinois House.

Cette loi progresse car certaines villes veulent l’essayer. Quelles villes cela pourrait-il être?

Guzzardi est un membre démocrate de la Chambre des représentants de l’Illinois qui représente le 39e district. Le 39e arrondissement est à Chicago.

Le logement abordable

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a un plan pour créer des logements abordables et prévenir l’itinérance.

Son plan, rédigé avant son élection, ne mentionnait pas le contrôle des loyers, mais rassemblait tous ces éléments et devinez de quoi il s’agissait.

Historique du contrôle des loyers

Brookings demande que nous disent les données économiques sur les effets du contrôle des loyers?

Sous la pression de lutter contre la hausse des loyers, les législateurs des États de l’Illinois, de l’Oregon et de la Californie envisagent d’abroger les lois qui limitent la capacité des villes à adopter ou à étendre le contrôle des loyers. Bien que les règles et réglementations de contrôle des loyers varient d’un endroit à l’autre, la plupart des contrôles des loyers consistent en des plafonds sur les augmentations de prix pendant la durée d’une location, et parfois au-delà de la durée d’une location, ainsi que des restrictions à l’expulsion.

Distorsions du marché

Le contrôle des loyers se traduit par quelques options standard de la part des propriétaires, ni bonnes. Les propriétaires convertissent le bâtiment en condos réduisant l’offre d’appartements ou ils arrêtent l’entretien et disent au diable avec lui.

Les petits propriétaires avec quelques unités choisissent parfois d’emménager dans une unité pendant un an, puis le suivant et le suivant jusqu’à ce que les prix soient réinitialisés.

Les locataires qui souhaitent déménager ne le font souvent pas à cause de la hausse des loyers.

Enfin, qui veut construire des appartements dans des villes à loyers contrôlés?

Résultats attendus

Les plafonds de prix donnent les résultats attendus: les consommateurs sur‐ utilisent le produit et les producteurs le sous‐ produisent.

Les lois sur le contrôle des loyers sont-elles inconstitutionnelles?

L’institut Cato demande: Les lois sur le contrôle des loyers sont-elles inconstitutionnelles?

Le Cato Institute a déposé un mémoire d’amicus dans le Second Circuit dans le cadre d’une contestation importante des lois de contrôle des loyers de New York. Le contrôle des loyers est une idée stupide et contre-productive, mais elle peut aussi être inconstitutionnelle.

En 2019, la législature de New York a adopté une série d’amendements à ses lois sur le contrôle des loyers, appelées lois de stabilisation des loyers (RSL). Ce ne sont pas les premiers amendements aux RSL encore controversés, bien qu’ils soient les plus stricts depuis des décennies. L’une des nouvelles dispositions les plus flagrantes prolonge la période de séjour d’expulsion même si le locataire est renvoyé pour un motif valable. Les RSL maintiennent également l’étrange droit d’un locataire de transférer son bail – sans la permission du propriétaire – aux membres de sa famille qui ont résidé avec eux pendant un certain temps. Pris ensemble, les RSL obligent les propriétaires à louer à de nombreux locataires auxquels ils ne veulent pas louer, ce qui revient au gouvernement qui oblige essentiellement quelqu’un à occuper une propriété contre la volonté du propriétaire.

Lorsque le gouvernement ne prend pas physiquement la terre, mais adopte plutôt des réglementations qui sapent considérablement les droits de propriété traditionnels, il est possible que ces réglementations puissent être une «prise réglementaire» en vertu de la clause de prélèvement du cinquième amendement, ce qui signifie qu’une juste compensation est due au propriétaire. Avec les RSL de New York, si chaque disposition ne peut pas à elle seule constituer une prise en charge réglementaire, ensemble, elles enfreignent le «droit d’exclusion» de la common law. Le droit d’exclure des personnes d’occuper votre propriété est évidemment au cœur du concept de «propriété».

Les RSL imposées aux propriétaires de New York ne sont rien de moins que des recettes en soi. Il est grand temps que les travaux entrepris par la Cour suprême dans ce domaine se rapprochent de sa conclusion évidente.