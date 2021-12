Malgré des critiques négatives, Unforgivable est le plus regardé de Netflix

Sans spoil, le film commence avec Ruth Slater (Sandra Bullock) sortir de prison. Elle entre dans un centre de réinsertion sociale où vivent davantage de femmes en difficulté et accepte un travail dans une usine de conditionnement de coquillages. D’autre part, nous avons la scène dans laquelle Katherine (Aisling Franciosi) est victime d’un accident de voiture à la suite d’un traumatisme subi pendant son enfance.

Entre ce qui se passe dans le présent, le film montre des flashbacks du passé de Ruth et Aisling, qui se trouvent être des sœurs qui sont ils se sont séparés après un événement tragique.

Le film continue de présenter plus de personnages et de problèmes, mais dans les réseaux, les utilisateurs disent que n’arrive jamais à son paroxysme et plusieurs les histoires restent inachevées donc à un moment donné le L’intrigue principale est perdue et peut être ennuyeuse.