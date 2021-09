Malgré des problèmes techniques dans le nouveau portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu, 1,19 crore de RTI déposés jusqu’à présent pour AY 2021-22

in

Sur les 1,19 crore de RTI déposés, plus de 76,2 contribuables lakh ont utilisé l’utilitaire en ligne du portail pour déposer les déclarations, a déclaré la Commission centrale des impôts directs (CBDT).

Même si le fournisseur Infosys résout les problèmes techniques dans le nouveau portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu, le service des impôts sur le revenu a déclaré mercredi que le dépôt de la déclaration de revenus (ITR) était passé à 3,2 lakh par jour en septembre et 1,19 crore ITR ont été déposés jusqu’à présent. pour l’année d’imposition 2021-22.

«Il est encourageant de noter que plus de 94,88 lakh ITR ont également été vérifiés électroniquement, ce qui est nécessaire pour le traitement par le centre de traitement centralisé. Sur ce total, 7,07 lakh ITR ont été traités », a-t-il déclaré.

Les contribuables ont pu consulter plus de 8,74 avis de lakh émis par le ministère dans le cadre de la procédure d’évaluation/d’appel/de pénalité sans visage, auxquels plus de 2,61 réponses de lakh ont été déposées. En moyenne, 8 285 avis de procédures électroniques sont émis et 5 889 réponses sont déposées quotidiennement en septembre 2021.

Plus de 10,60 lakh de formulaires statutaires ont été soumis, dont 7,86 lakh de déclarations TDS, 1,03 lakh de formulaire 10A pour l’enregistrement de fiducies / institutions, 0,87 lakh de formulaire 10E pour les arriérés de salaire, 0,10 lakh de formulaire 35 pour l’appel.

La liaison Aadhaar-PAN a été effectuée par 66,44 contribuables lakh et plus de 14,59 lakh e-PAN ont été alloués.

Ces deux installations sont utilisées quotidiennement par plus de 50 000 contribuables en septembre 2021.

« Il est réitéré que le Ministère est continuellement engagé avec Infosys pour assurer une expérience de dépôt fluide aux contribuables », a déclaré le CBDT.

