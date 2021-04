Malgré Gudi Padwa, les espoirs des bijoutiers faiblissent alors que les salles d’exposition restent fermées au milieu du verrouillage du Maharashtra

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Gudi Padwa, le nouvel an traditionnel pour les Maharashtriens, est un jour où les acheteurs se pressent dans les bijouteries pour acheter des ornements. Mais avec une activité de vente au détail interrompue dans le Maharashtra, les bijoutiers perdent l’espoir des ventes brillantes qui marquent ces jours de fête. Avec les rapports de l’industrie citant un verrouillage plus strict dans les jours à venir, on craint un pourcentage plus élevé d’annulations d’articles fabriqués sur commande qui se trouvent maintenant dans les salles d’exposition.

«De nombreuses personnes passent leurs commandes des mois à l’avance afin de pouvoir être livrées les jours propices de Gudi Padwa. Le nombre de personnes sans rendez-vous est également énorme et les bijoutiers planifient à l’avance et stockent leur inventaire pour ces jours, mais avec les salles d’exposition fermées, il n’y a pratiquement pas de ventes », Ashish Pethe, président de l’organisme industriel The All India Gem and Jewellery Domestic Council ( GJC), qui gère 23 salles d’exposition de bijoux à travers le Maharashtra, a déclaré à Financial Express Online. Il a déclaré que les ventes en ligne sur leur site Web se poursuivent mais qu’elles sont marginales, pas plus de 15%.

Il a dit que pendant que les clients appellent, ils sont incapables de faire autre chose que de les diriger vers leur site Web. “Cette année, le verrouillage s’est produit juste sur le visage de Gudi Padwa, nous n’avons donc pas eu le temps de mettre tout notre inventaire en ligne et de nous préparer à la nouvelle réalité”, a-t-il ajouté.

L’organisme industriel GJC estime que les jours propices de Gudhi Padwa et Akshaya Tritiya représentent ensemble près de 30 à 40 pour cent des ventes annuelles des bijoutiers.

Nitin Khandelwal, promoteur de Khandelwal Jewelers, basé à Akola, a déclaré que, même si les salles d’exposition sont fermées, elles ont pu obtenir la permission de livrer directement les bijoux fabriqués sur commande au domicile du client. Il a ajouté qu’ils utilisent également Whatsapp pour inciter les gens à passer des commandes en ligne. «Alors que les ventes sont moindres et ne peuvent pas être comparées aux temps normaux, les gens achètent aujourd’hui pour tirer parti de la baisse des prix de l’or», a-t-il déclaré.

«L’atelier a connu des pertes, mais nous continuons de payer les salaires de 110 personnes employées chez nous. Les pierres précieuses et les bijoux ont été reconnus par le gouvernement comme l’un des secteurs stressés et de nombreuses autres allocations et concessions sont nécessaires pour maintenir notre entreprise et l’ensemble du secteur à flot », a déclaré Khandelwal, qui dirige trois salles d’exposition de bijoux. Il est également président de la chambre de commerce et d’industrie de Vidarbha à Akola.

Le grossiste de bijoux basé à Mumbai, Saiyam Mehra, a déclaré que, bien qu’ils aient eu suffisamment de demande plus tôt, le verrouillage avait changé la dynamique des affaires. Il a déclaré que les nouvelles commandes n’arrivaient pas malgré le festival et que les annulations de commandes passées atteignaient également 30%. «Si le verrouillage se poursuit, les annulations peuvent aller jusqu’à 70% depuis la région du Maharashtra elle-même. L’achat de bijoux est centré sur les occasions et si les consommateurs sont incapables de les porter pour un jour précis, beaucoup choisissent d’annuler la commande », a-t-il déclaré. La société Unique Chains de Mehra emploie environ 2000 karigars. Il a ajouté que près de 30% des karigars sont déjà retournés dans leurs villes d’origine au Bengale occidental et que beaucoup d’autres prévoient de craindre un verrouillage plus strict dans les jours à venir. «S’ils partent, il sera très difficile de les récupérer et toute la chaîne d’approvisionnement sera encore plus perturbée», a-t-il déclaré.

La semaine dernière, GJC, qui représente plus de 600 000 joueurs liés au secteur, avait écrit au ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray pour permettre aux bijoutiers d’opérer les jours de fête du mois d’avril et de la prochaine saison des mariages.

