Malgré la controverse, Te Acuerdas de Mí balaie la cote dans sa grande finale – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Malgré les critiques que Fátima Molina a reçues, la telenovela «Te Acuerdas de Mí» a été un succès retentissant dans son dernier chapitre de l’histoire.

Fátima Molina et Gabriel Soto ont pris la cote le 3 mai, jour où leur dernier épisode a été diffusé et a enregistré 3,8 millions de téléspectateurs, impatients de connaître le résultat de «Vera» et de «Pedro» dans une fin inhabituelle lundi.

Con una hora de duración, la audiencia quedó satisfecha con el final de los personajes interpretados por un elenco conformado por Marisol del Olmo, Guillermo García Cantú, María Penella, Nina Rubín, Rebecca Jones, Natalia Téllez, Alex de la Madrid, Juan Carlos Barreto , entre autres.

Après sa première, il y a eu une controverse en raison de l’apparition de Fátima Molina, qui aurait indiqué que dans un groupe de discussion, elle n’avait pas convaincu le public parce qu’elle avait des aspects physiques différents de ceux habituellement vus dans les protagonistes de feuilletons, donc la conversation sur la discrimination a été ouverte.

Fatima, que nous avons vue dans des projets comme «Diablero», «Who Killed Sara?» et ‘Luis Miguel: La Serie: 2’, s’est défendu des accusations et a commenté: «Quelle tristesse qu’en ces temps-ci, pour certains, il soit impossible de rompre avec les stéréotypes que vous, en tant que public, continuez à marquer pour la télévision. Si tel est le cas, la discrimination devra être combattue. Espérons qu’un jour nous ouvrirons nos esprits et verrons la diversité sous tous ses aspects sur nos écrans ».

Enfin, l’histoire a dépassé de 172% TV Azteca, comme le rapporte Televisa via les réseaux sociaux.