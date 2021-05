Malgré la crise de Covid, les chemins de fer indiens maintiennent une croissance à deux chiffres du trafic de fret

Au mois de mai 2021, les chiffres du fret continuent de maintenir la dynamique élevée en termes de bénéfices ainsi que de chargement.

Malgré la crise du COVID-19, Indian Railways a connu une croissance à deux chiffres de son trafic de fret. Au mois de mai 2021, les chiffres du fret continuent de maintenir la dynamique élevée en termes de revenus ainsi que de chargement pour le transporteur national. Selon le ministère des Chemins de fer, les chemins de fer indiens ont enregistré une augmentation de plus de 10% de leur chargement de fret par rapport à l’année normale 2019-20. Au cours de l’exercice 2021-2022, le chargement total de fret est de 203,88 millions de tonnes, soit 10% de plus que les chiffres de chargement de l’exercice 2019-20 (184,88 MT) pour la même période. Le chargement de fret pour mai 2021 est de 92,29 MT, soit 10% de plus que le chargement de mai 2019 (83,84 MT) et 43% de plus que mai 2020 (64,61 MT) pour la même période.

En mai 2021, les articles importants transportés comprennent 97,06 millions de tonnes de charbon, 7,89 millions de tonnes de céréales alimentaires, 5,34 millions de tonnes d’engrais, 27,14 millions de tonnes de minerai de fer, 11,11 millions de tonnes de ciment (hors clinker), 6,09 millions de tonnes d’huile minérale et 8,2 millions de tonnes de clinker. Au mois de mai 2021, le transporteur national a gagné 9278,95 crores de roupies grâce au chargement du fret. Au cours de ce mois, le temps de rotation des wagons s’est amélioré de 27%. Le temps de rotation des wagons en mai 2021 est enregistré à 4,83 jours contre 6,61 jours en mai 2019.

Le transporteur national accorde un certain nombre de concessions / rabais pour rendre le transport de marchandises attractif. Dans le réseau existant, la vitesse des trains de marchandises a également été améliorée. L’amélioration de la vitesse du fret entraîne des économies pour toutes les parties prenantes. Au cours des 18 derniers mois, la vitesse du fret a doublé dans les chemins de fer indiens. Environ six chemins de fer zonaux ont enregistré une vitesse moyenne des trains de marchandises, même supérieure à 50 km / h. Certaines sections offrent une bonne vitesse aux trains de marchandises en raison des conditions géographiques. Pour les trains de marchandises, une vitesse moyenne de 45,42 km / h est enregistrée en mai 2021, soit 23% de plus par rapport à 36,84 km / h pour la même période.

