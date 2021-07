Malgré la crise de Covid, l’Inde enregistre la vitesse de construction de routes nationales la plus élevée jamais enregistrée; des détails

in

Pendant la période de restriction de Covid-19, la construction de routes nationales a connu une forte augmentation.

Construction d’autoroutes en Inde : Malgré la crise du Covid, il y a eu un développement massif dans le secteur des infras. Pendant la période de restriction de Covid-19, la construction de routes nationales a connu une forte augmentation, a déclaré le ministre de l’Union chargé des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari. Dans un tweet récent, le ministre de l’Union a déclaré qu’au cours de l’exercice 2020-21, la construction d’autoroutes s’était accélérée à 36,5 km par jour, ce qui est la vitesse de construction de routes nationales la plus élevée jamais enregistrée dans le pays. Selon le ministre, un record du monde a également été établi par l’Inde en construisant 2,5 kilomètres de route en béton à 4 voies en seulement 24 heures et 26 kilomètres de route bitumée à une seule voie en seulement 21 heures.

Des efforts particuliers ont été faits pour maintenir cette vitesse de construction, a affirmé Gadkari. Ces efforts comprennent le soutien aux entrepreneurs, le paiement direct aux sous-traitants, l’assouplissement des dispositions contractuelles et les installations alimentaires et médicales pour les travailleurs sur place. Afin d’assurer le contrôle de la qualité de ces projets, la construction d’autoroutes est réalisée conformément aux normes IRC les plus élevées ainsi qu’aux spécifications du MoRTH, a-t-il déclaré. En outre, pour mettre à jour les orientations politiques ainsi que pour examiner et émettre des orientations pour l’amélioration du système en matière de qualité, une zone de contrôle de la qualité a été mise en place, a ajouté le ministre de l’Union.

Pendant ce temps, le Gujarat est prêt à se vanter d’un nouveau couloir surélevé. Récemment, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes a également déclaré que son ministère dédiait un couloir Deesa Elevated de 3,75 kilomètres de long aux habitants de Banaskantha, dans l’État du Gujarat. La route, qui fait partie du corridor est-ouest, divisera le trafic urbain et autoroutier, mettant ainsi fin aux fréquents embouteillages, a ajouté Gadkari. Bientôt, le ministère des Transports routiers et des autoroutes consacrera de nombreux autres projets de ce type de routes nationales dans l’État du Gujarat, a-t-il déclaré.

