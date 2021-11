Malgré la demande de retrait de Mamata, un plafonnement du prix du jute brut est nécessaire, selon le bureau du commissaire

Le commissaire adjoint au jute, Koushik Chakraborty, a déclaré à FE qu’il n’y avait pas eu d’ordre du Centre sur la suppression du plafond de prix de Rs 6 500 le quintal sur les opérations d’open market.

Alors même que le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, exigeait la suppression du plafond des prix du jute brut sur le marché libre, le bureau du commissaire au jute a déclaré vendredi que le plafond était nécessaire en raison du truquage des prix sur le marché libre.

Banerjee, lors d’une réunion avec le Premier ministre Narendra Modi, avait demandé la suppression du plafonnement des prix imposé par le commissaire au jute le mois dernier, car les prix actuels déterminés par le marché favorisent les agriculteurs. Selon Banerjee, le Premier ministre lui a assuré de se pencher sur la question et lui a demandé de rencontrer toutes les parties prenantes.

Bien que l’Association des fabricants indiens de jute (IJMA) soit en faveur de la suppression du plafonnement des prix, Chakraborty a déclaré que les prix devaient rester stables puisque le coût des sacs est déterminé sur la base de la moyenne mobile de trois mois du prix du marché du jute brut. Le Centre fournit une subvention de 100% pour acheter des sacs de jute, et le prix par sac s’élève actuellement à environ Rs 80 contre Rs 58-60 avant la pandémie.

Il a dit qu’il n’y a aucune raison pour que les prix du jute brut augmentent, puisque la production au cours de la saison en cours a été de 90 balles de lakh contre 55 balles de lakh lors de la dernière saison de jute. La Commission des coûts et des prix agricoles a estimé le coût de production à 2 832 Rs le quintal et a fourni un MSP de 4 500 Rs le quintal. « Les prix du marché libre à Rs 6 500 le quintal sont extrêmement rentables, et c’est là que nous avons introduit le plafond », a déclaré Chakraborty.

Le prix du jute brut débarqué à Kolkata en août-septembre était de 5 800 roupies le quintal et le mouvement à la hausse serait dû au truquage des prix par une section de stockistes non enregistrés.

Un membre de l’IJMA, sous couvert d’anonymat, a déclaré que malgré le plafonnement des prix, le jute brut est vendu entre 7 300 et 7 500 roupies le quintal, mais les meuniers obtiendront des prix de sac sur la base du prix plafonné.

Des sources gouvernementales de l’État ont déclaré que le commissaire au jute, le secrétaire en chef et les responsables de l’IJMA se sont rencontrés vendredi pour discuter de la question, mais n’ont pas pu arriver à une conclusion.

