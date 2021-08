Malgré la perte de valeur BTC de 45 millions de dollars de Square, les revenus Bitcoin trimestriels de Cash App ont triplé

Comparer

Square, le géant des paiements numériques, a officiellement publié dimanche la lettre aux actionnaires du deuxième trimestre 2021. Ses données financières pour le trimestre ont montré que bien que les avoirs en Bitcoin de la société aient été dévalués de 45 millions de dollars, ses revenus trimestriels en Bitcoin provenant de son application Cash ont triplé.

Cash App est un service de paiement mobile développé par Square, qui permet aux utilisateurs de transférer des fonds à l’aide d’une application mobile.

L’application Square Cash a généré 2,72 milliards de dollars de revenus Bitcoin et 55 millions de dollars de bénéfice brut Bitcoin au deuxième trimestre 2021, les deux augmentant environ trois fois d’une année sur l’autre.

Selon ses données divulguées, Cash App a enregistré une augmentation de 94% d’une année sur l’autre (YOY) de la marge brute globale par rapport à l’année dernière, atteignant 546 millions de dollars et indiquant que :

“Le chiffre d’affaires et la marge brute de Bitcoin ont bénéficié de l’augmentation d’une année sur l’autre des prix et des activités de Bitcoin, ainsi que de la croissance de la demande des clients.”

Bien que Bitcoin ait été fortement supprimé récemment par la Chine, il a chuté de manière spectaculaire de plus de 50% par rapport au sommet historique de 64 843 $ établi à la mi-avril. Par conséquent, l’investissement en bitcoins d’actifs incorporels a également été affecté en conséquence de 45 millions de dollars. Pourtant, Square a révélé que sur la base de la surveillance des prix du marché, notre juste valeur de l’investissement dans Bitcoin s’élève à 281 millions de dollars, soit 127 millions de dollars de plus que la valeur comptable de l’investissement au 30 juin. à partir de 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin est passé de 42 000 $ à moins de 40 000 $, et les taureaux Bitcoin ont toujours du mal à porter le prix au niveau de soutien psychologique crucial de 40 000 $. Selon Coinmarketcap, le bitcoin a chuté de 4,43% en 24 heures et s’échangeait à 39 901,66 $ au cours de la journée.

Sur la base du prix actuel du Bitcoin, Square détient actuellement 8 027 BTC, évalués à environ 320 millions de dollars.

Jack Dorsey, PDG de la société américaine de paiements numériques et de services financiers Square, a annoncé vendredi sur Twitter que Square créait activement une nouvelle plate-forme de négociation de services financiers décentralisée, non dépositaire et non dépositaire, principalement axée sur la monnaie virtuelle bitcoin. .

La principale plate-forme d’analyse commerciale MicroStrategy a également publié son rapport financier pour le deuxième trimestre de 2021, tel que rapporté par Blockchain.News le 30 juillet. MicroStrategy a déclaré que la société est ravie de son investissement stratégique dans les actifs numériques et continuera à déployer des fonds pour investir dans sa “stratégie d’actifs numériques”.

Source de l’image : Shutterstock