Malgré la répression, le minage de Bitcoin est toujours bien vivant en Chine

La répression du minage de bitcoins a été l’une des principales mesures d’un gouvernement qui a ébranlé l’espace crypto. La répression a vu l’exode massif des mineurs de bitcoins hors de la prétendue capitale minière du monde alors que le gouvernement chinois intensifiait ses efforts pour expulser les mineurs. Pendant ce temps, le taux de hachage minier de la région était tombé à presque zéro.

Les mineurs quittant le pays avaient dû déplacer rapidement leurs plates-formes minières et leur trouver de nouvelles maisons. Pendant ce temps, le taux de hachage, et par extension le prix du bitcoin, avait beaucoup souffert, mais au fil du temps, les mineurs de bitcoin avaient trouvé leur place ailleurs comme aux États-Unis. La répression chinoise a été rapide et intense, mais elle n’a pas nécessairement chassé tous les mineurs de bitcoins.

Les mineurs de Bitcoin restent en Chine

Un nouveau rapport de CNBC a montré qu’il restait des mineurs de bitcoins actifs en Chine. Le rapport estime qu’environ 20% de tous les mineurs de bitcoins continuent d’opérer dans la région, bien que dans l’ombre.

Le rapport suit ‘Ben’, un mineur de bitcoins qui continue d’opérer dans la région. Ce mineur partage qu’ils ont dû entrer dans la clandestinité et espère que les autorités chinoises ne les attraperont pas. Pourtant, Ben et d’autres comme lui continuent de gérer leurs opérations minières tout en imaginant des moyens plus créatifs pour échapper à la détection par les autorités.

Il a été affirmé dans un rapport de l’Université de Cambridge que les activités minières s’étaient arrêtées dans le pays, mettant la participation minière de la Chine à 0%, mais Ben et les autres mineurs restants ne seraient pas d’accord. Ces mineurs cachent avec succès leur taux de hachage, ce qui amène le reste du monde à croire que le taux de hachage de la région est nettement inférieur à ce qu’il est en réalité.

« Un groupe n’a pas à révéler de données », a déclaré Ben. « En gros, vous dites au monde que mon revenu n’est que la moitié de ce que j’ai réellement. Ne t’en vante pas. »

Les activités minières se poursuivent

La principale raison de la répression de l’exploitation minière par la Chine tournait autour de la pénurie d’électricité qui sévit dans le pays. Les mineurs de Bitcoin ont été désignés comme coupables en raison de la nature énergivore des activités, et les autorités ont interdit l’exploitation minière dans le but de reprendre le pouvoir dans ces endroits.

La plupart des exploitations minières de la région sont extraites grâce à la consommation d’énergie de certains consommateurs. Cependant, Ben a trouvé un moyen de contourner ce problème en répartissant ses opérations sur plusieurs sites et en ne tirant que l’électricité de sources locales et non du réseau principal.

Qihoo 360, une société chinoise de cybersécurité, a rapporté en novembre qu’il y avait encore environ 109 000 adresses d’extraction de crypto-monnaie actives par jour dans la région. Ce chiffre est nettement inférieur à son apogée, mais place toujours la Chine comme un acteur majeur en matière d’extraction de bitcoins.

