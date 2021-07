Malgré la reprise des précipitations, les semis sont à la traîne

in

Après une période sèche d’environ 20 jours, les précipitations de mousson reprennent dans les États indiens. Des États comme le Pendjab, l’Haryana et la capitale nationale ont connu un retard de mousson car ils ont reçu des précipitations 20 jours plus tard que ce que l’IMD avait prévu. Cependant, la mousson terne initiale a conduit de nombreux gouvernements d’États à demander aux agriculteurs de retarder les semis des cultures kharif cette saison. En conséquence, malgré la reprise des pluies de mousson, les semis des cultures ont démarré tardivement et accusent désormais du retard.

Selon une note de recherche de Barclays, à ce jour, les agriculteurs ont terminé de semer dans 57 pour cent de la superficie totale qui a été allouée aux cultures kharif. Le 16 juillet, les cultures ont été semées sur 61,2 millions d’hectares, ce qui est inférieur à l’an dernier. En 2020, les agriculteurs ont pu semer des cultures sur 69,2 millions d’hectares, indiquent les données fournies par Barclays.

“De faibles semis couplés à une mousson inégale pourraient affecter les rendements des cultures et la production agricole, posant des risques à la hausse pour l’inflation, a déclaré Barclays dans sa note. Par rapport à l’année dernière, l’évolution des semis est faible pour les céréales secondaires qui ont enregistré une baisse de 21 pour cent en glissement annuel, le coton (en baisse de 13 pour cent) et les oléagineux (en baisse de 14 pour cent).

Les semis devraient également reprendre maintenant compte tenu de la reprise des précipitations. Parallèlement à l’augmentation des précipitations, selon le rapport, la répartition régionale des pluies s’améliore également, ce qui contribuera davantage à la distribution d’eau aux cultures.

Cependant, les précipitations cumulées jusqu’au 18 juillet étaient encore de 8 % inférieures à la moyenne sur longue période (LPA). Il y a encore 14 sous-divisions, que l’IMD a classées, qui ont reçu des précipitations insuffisantes. À l’avenir, la progression de la mousson est critique car elle a une incidence importante sur les semis et les rendements des cultures pour l’année.