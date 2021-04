Malgré la rupture, JLo a une relation spéciale avec les filles d’Alex Rodriguez

La diva du Bronx a des jumeaux Max et Emme avec son ex-mari Marc Anthony et l’ancien joueur de baseball est le père de deux filles légèrement plus âgées, Natasha et Ella, résultat de son premier mariage.

Jennifer Lopez est complètement amoureuse de l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez

Tous ont passé une grande partie des quatre dernières années à vivre ensemble sous un même toit en tant que famille et, bien que les rumeurs affirment que l’ex-femme d’Alex ne regardait initialement pas favorablement l’actrice et la chanteuse, elle a finalement établi une relation très étroite avec une adolescente filles.

Ahora Jennifer ha demostrado en Instagram que seguirá muy pendiente de sus antiguas hijastras al enviarle una emotiva felicitación pública a Ella con motivo de su cumpleaños número 13, tal y como había hecho en todos los anteriores que celebró con la joven mientras aún mantenía una relación sentimental avec son père.

Ella et JLo (Instagram / JLo)