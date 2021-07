Malgré la tendance à la baisse, l’impact de Covid-19 est atténué sur le MMR et les prix résidentiels de Pune

in

Les résultats font partie du rapport « India Real Estate janvier-juin 2021 » des consultants immobiliers Knight Frank India.

La région métropolitaine de Mumbai (MMR), le marché immobilier le plus cher d’Inde, et Pune ont connu une baisse de 17 % et 17,5 % respectivement des prix des propriétés résidentielles au cours des cinq dernières années. Cependant, l’impact sur les prix a été modéré au cours de la dernière année, malgré les perturbations causées par la pandémie de Covid-19.

Selon les conseillers immobiliers, la baisse continue des prix, les taux d’intérêt historiquement bas et les remises supplémentaires offertes par les promoteurs immobiliers ont fait de ces deux marchés d’acheteurs.

Rajani Sinha, directeur national et économiste en chef de la recherche, Knight Frank India, a déclaré à FE : « Cette réduction de prix est sur papier. Si l’on prend en compte les négociations de prix avec les développeurs et les remises, la baisse des prix serait beaucoup plus importante. »

Dans le MMR, le prix moyen des propriétés résidentielles a oscillé autour de 8 093 Rs le pied carré entre janvier et juin 2016, ce qui est tombé à 6 750 Rs le pied carré en janvier-juin 2021. Le MMR reste le marché résidentiel le plus cher du pays. À Pune, le prix est passé de 4 860 Rs le m² au S1 2016 à 4 010 Rs le m² au S1 2021.

En comparaison, la baisse des prix au cours de la dernière année n’a pas été importante, MMR ayant enregistré une baisse de 2% au S1 2021 par rapport au S1 2020, et Pune une baisse de 1,5% au cours de la même période.

Les résultats font partie du rapport « India Real Estate janvier-juin 2021 » des consultants immobiliers Knight Frank India.

Pendant ce temps, la région de la capitale nationale (RCN), bien qu’elle soit tristement célèbre comme un marché purement axé sur les investisseurs, n’a pas connu beaucoup de fluctuations de prix. Les stocks d’invendus traditionnellement élevés et le nombre plus élevé de propriétés stressées sur le marché sont des explications possibles à cette tendance. Au cours des cinq dernières années, la baisse des prix a été d’environ 4%, avec des prix maintenant à 4 165 Rs par pied carré dans la RCN.

Bangalore, qui a traditionnellement été un marché d’acheteurs, a également connu des prix stables au cours des cinq dernières années. La ville a enregistré un prix de 4 920 Rs par pied carré en janvier-juin 2021, soit à peine 2,3% de plus que 4 805 Rs par pied carré enregistré à la même période en 2016.

Une autre ville du sud, Hyderabad, semble émerger comme un hotspot immobilier. Le marché a connu une flambée des prix de 30 % au cours des cinq dernières années, soutenu par une forte augmentation de la demande et une reprise de l’immobilier commercial et de bureaux, qui soutient la dynamique du segment de l’immobilier résidentiel. A Hyderabad, les prix oscillent autour de Rs 4 720 le m² au S1 2021 contre Rs 3 620 le m² au S1 2016.

« Le marché d’Hyderabad se porte très bien. Cela fait quelques années que l’incertitude autour de la bifurcation de l’État a été levée, et les politiques de soutien du gouvernement de l’État se reflètent dans l’élan résidentiel global. Hyderabad a également connu une forte augmentation des ventes résidentielles, ce qui fait également grimper les prix », a déclaré Sinha.

Le marché immobilier indien a enregistré une augmentation de 67% en glissement annuel des ventes résidentielles, avec 99 416 unités résidentielles vendues entre janvier et juin 2021 sur les principaux marchés. Les nouveaux lancements au cours de la même période ont bondi de 71% en glissement annuel à 103 238 unités. Alors que les volumes de vente se sont stabilisés, en particulier au début du premier semestre 2021, les stocks invendus ont diminué de 1% par rapport à la même période l’année dernière. Les prix sont restés majoritairement contenus avec une baisse de -1% à -2% en glissement annuel, selon Knight Frank.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.