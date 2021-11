Malgré l’absence de Curry, les Warriors s’imposent grâce à un Poole inspiré

20/11/2021 à 05:43 CET

.

La marche triomphale du resté un jour de plus malgré la Faible en raison d’une blessure au meneur étoile Stephen Curry après l’escorte Jordan Poole est devenu le meilleur buteur qui a contribué 32 points contre Pistons de Détroit à ceux qui ont gagné à domicile en 102-105.

Poole, qui est devenu la révélation de l’équipe jusqu’à présent cette saison, a également a obtenu sept rebonds et deux passes décisives.

Golden State a commencé le quatrième quart avec une avance de 16 points et il l’a gardé pour gagner après que l’attaquant de puissance Jerami Grant et l’attaquant de Detroit Frank Jackson ont raté des triples dans les dernières secondes du match.

En l’absence de Curry, Poole a marqué 22 de ses 32 points en première mi-temps.

Les Warriors, leaders de la NBA, ont assis Curry à cause de son coup à la hanche, une nuit après le double joueur le plus utile (MVP) et meilleur buteur du championnat il marquera 20 de ses 40 points lors d’une victoire de retour au quatrième quart à Cleveland contre les Cavaliers.

Golden State était également privé de l’attaquant Draymond Green en raison d’une contusion à la cuisse après avoir obtenu 14 passes décisives en 29 minutes contre l’équipe de Cleveland.

L’attaquant canadien Andrew Wiggins a marqué 27 points et l’attaquant de réserve, le Serbe Nemanja Bjelica, a récolté 14 points et huit rebonds lors de la victoire des Warriors (14-2).

L’américain mexicain Juan Toscano-Anderson, qui a commencé au poste de Vert a contribué deux points en marquant 1 des 6 paniers, raté deux tentatives à 3 points et il n’est pas allé à la ligne du personnel au cours des 37 minutes qu’il a jouées.

Mais il avait un grande contribution au jeu intérieur avec six rebonds -cinq défenseurs-, distribué neuf passes décisives, récupéré un ballon et mis un stop.

Pour les Pistons (4-11), le meilleur buteur était la réserve Frank Jackson, qui a atteint 27 points, dont cinq triples en 12 tentatives.

Jerami Grant et l’attaquant recrue Cade Cunningham ont chacun marqué 19 points pour l’équipe de Detroit, qui ne consolide toujours pas son jeu.