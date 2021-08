Malgré l’augmentation du nombre de coronavirus, le Kerala lève toutes les restrictions majeures à partir d’aujourd’hui, vérifiez les détails

in

Dans un geste surprenant, le gouvernement de l’État du Kerala a décidé d’assouplir considérablement les restrictions de Covid-19 malgré le fait que l’État continue d’enregistrer un nombre élevé de décomptes quotidiens de Covid-19. Dans une décision prise mercredi, le gouvernement de l’État a autorisé le fonctionnement de tous les magasins, marchés, hôtels, banques, institutions financières, usines, industries, lieux touristiques, banques, entre autres, sans aucune restriction. Les établissements pourront fonctionner pleinement six jours par semaine entre le lundi et le samedi, a rapporté l’Indian Express. La décision, qui entre en vigueur à compter d’aujourd’hui, permettra aux établissements de fonctionner de 7 heures du matin à 21 heures du soir.

Cependant, le gouvernement a précisé que seuls ceux qui ont reçu au moins une dose de vaccin Covid-19 ou ceux qui ont un rapport RT-PCR négatif de moins de 72 heures seront autorisés à visiter ces établissements. Le gouvernement a également déclaré que même ces personnes seront autorisées à visiter ces établissements qui ont déjà contracté le virus mortel au cours du dernier mois et sont en mesure de produire le rapport positif l’attestant. L’arrêté du gouvernement précise également que même les enfants peuvent accompagner les adultes dans les établissements sans aucune restriction.

Attaqué pour sa gestion de la propagation de Covid-19 dans l’État, le gouvernement de l’État a également modifié la stratégie Covid-19 car la stratégie précédente basée sur le taux de positivité total (TPR) n’a pas réussi à faire baisser les cas. La ministre de la Santé de l’État, Veena George, a déclaré que les restrictions au niveau des organismes locaux ne seraient pas appliquées sur la base du ratio hebdomadaire de la population infectée (WIPR). Le ministre a expliqué que le WIPR sera calculé en multipliant le nombre de cas positifs hebdomadaires tracés dans une zone locale par 1000 et en divisant le produit avec la population de la zone locale. Selon les nouvelles directives, une zone locale qui signale un WIPR supérieur à 10 sera soumise à des restrictions COvid-19.

Les récents assouplissements annoncés par le gouvernement font suite à une pression accrue des organismes commerciaux de l’État qui ont subi d’immenses pertes alors que l’État est resté dans une situation de confinement pendant des mois. Une section de commerçants exaspérés par les restrictions imposées par le gouvernement avait même menacé le gouvernement d’ouvrir leurs magasins à partir de samedi prochain, nonobstant les restrictions gouvernementales. Le gouvernement de l’État ne veut pas non plus gaspiller l’opportunité imminente du festival Onam, qui est la plus grande saison de shopping de l’État.

Le gouvernement a également précisé que les gens n’auront pas besoin de montrer leur certificat de vaccination ou leur test RT-PCR négatif pour visiter les magasins essentiels, les mariages de proches parents, les funérailles, l’hôpital ou toute autre urgence. Mercredi, l’État avait signalé un énorme 22 000 nouveaux cas avec un taux de positivité d’environ 11%.

