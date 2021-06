Malgré l’augmentation rapide, l’action BB a encore beaucoup de potentiel

in

Récemment, la mûre (NYSE :BB) a de nouveau fait son chemin sur les radars des investisseurs alors qu’il a été balayé par le Reddit battage publicitaire meme-stock. L’action BB a pratiquement doublé au cours des dernières semaines, passant d’environ 8 $ à une clôture de près de 16 $ le 8 juin.

Se négociant maintenant à environ 14 $, ce battage médiatique a légèrement ralenti mais pourrait se poursuivre pendant un certain temps, car les Redditors publient des captures d’écran de leurs gains, alimentés par les options, l’effet de levier et un mépris malsain pour la tolérance au risque.

Cela dit, un investissement dans Blackberry n’est pas aussi ridicule qu’on pourrait le penser. L’entreprise a toujours le stigmate d’être un fabricant de téléphones défaillant. Cependant, il s’est depuis fait un nom dans les secteurs de la cybersécurité et de l’automobile.

Action BB : QNX est plus important que l’intérêt court

Certes, il y a beaucoup de battage médiatique et de spéculation autour des actions BB aujourd’hui. Cependant, les investisseurs axés sur le long terme doivent se concentrer fermement sur l’offre de valeur de l’entreprise. Et dans cinq à dix ans, le succès du QNX de Blackberry pourrait être le facteur déterminant de son succès futur. Par conséquent, il est plus important de suivre les développements sur QNX plutôt que le « bruit » généré par les mouvements de stock quotidiens. Ceci est particulièrement important pour les investisseurs qui ont raté l’énorme reprise actuelle.

Alors, quel est exactement le produit QNX de Blackberry ? En termes simples, il s’agit d’un « système d’exploitation en temps réel » intégré qui peut être utilisé pour contrôler et surveiller un large éventail de machines – « ventilateurs, commandes de train, systèmes d’automatisation d’usine, robots médicaux et plus encore ».

Selon Blackberry, QNX a été installé dans plus de 175 millions de véhicules actuellement en circulation aujourd’hui. Désormais, les constructeurs automobiles s’y fient pour l’assistance au conducteur avancée, la connectivité, etc.

Ce système d’exploitation (OS) est devenu bien connu dans l’industrie à la fois pour sa sécurité et sa stabilité. Ce bilan de sécurité est également plus important que jamais à mesure que les véhicules deviennent plus intelligents. Par le biais de QNX, l’action BB coïncide donc avec deux de mes tendances d’hyper-croissance à long terme préférées : la conduite autonome et l’Internet des objets.

Fondamentalement, pour que la conduite autonome fonctionne, davantage de fonctions d’un véhicule devront être contrôlées directement par un ordinateur. De plus, ces ordinateurs auraient besoin d’envoyer des signaux et de communiquer entre eux afin d’éviter toute collision. Pour cette raison, avoir un système d’exploitation dans votre véhicule avec une sécurité de premier ordre sera absolument vital.

Avec Blackberry ayant une réputation bien méritée en matière de cybersécurité et maintenant en partenariat avec Amazon (NASDAQ :AMZN) pour amener son logiciel sécurisé dans le cloud, il semble que les pièces pourraient bientôt se mettre en place pour le stock BB.

Partenariats clés récemment signés Blackberry

Les derniers mois ont également été assez excitants pour Blackberry pour d’autres raisons. Elle a principalement noué de nombreux partenariats stratégiques.

Par exemple, le partenariat de l’entreprise avec Desay Automobile est particulièrement passionnant. Desay est une entreprise leader dans le domaine de l’électronique automobile située en Chine. Blackberry s’est associé à la société pour développer un “contrôleur de domaine de cabine intelligente virtuelle à double écran pour permettre une conduite plus sûre”.

En plus de cela, BB a également annoncé un accord avec BiTECH Automobile d’utiliser QNX dans un « cluster LCD numérique » pour Automobile de Changan nouveau SUV. Cette technologie permet de « se prémunir contre les dysfonctionnements du système, les logiciels malveillants et les atteintes à la cybersécurité ».

Avec bon nombre de ces homologues basés en Chine, ces partenariats pourraient permettre à Blackberry de prendre pied sur le marché chinois extrêmement lucratif. De plus, le marché des véhicules autonomes (AV) en Chine devrait se développer rapidement. Les analystes prévoient un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,4%, atteignant 1,5 million d’unités d’expéditions d’ici 2025. Faire partie de cette croissance ferait des merveilles pour le stock BB.

À emporter pour les investisseurs sur l’action BB

Le cours de l’action BB a grimpé en flèche au cours des deux dernières semaines. Malheureusement, cette ascension rapide pourrait être suivie d’une inévitable correction. Reste à voir si cela signifie une nouvelle baisse par rapport au récent sommet.

En tant que tel, les investisseurs ne devraient pas chasser les actions BB. Cependant, ils doivent également garder à l’esprit que Blackberry a beaucoup de potentiel à long terme en tant qu’entreprise. Les investisseurs patients devraient envisager d’acheter des actions BB en cas de repli.

A la date de publication, Joseph Nograles n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.