Malgré l’avertissement de la Fed, le parti pour GME Stock ne s’arrêtera pas

Il y a tout juste un an, Jeuxtop (NYSE :GME) était largement considéré comme un simple détaillant de jeux vidéo à l’ancienne. En conséquence, il n’y avait pas beaucoup d’intérêt pour les actions GME.

Pourtant, il y avait une vague de soutien pour Gamestop qui se développait tranquillement, sur un forum Internet connu sous le nom de Reddit. Un sous-forum sur ce site, r/WallStreetBets, se préparait à faire la guerre aux puissants fonds de vente à découvert.

C’était, et c’est toujours, une histoire épique de David contre Goliath. Le short a été pressé comme un citron et le stock de GME a atteint des sommets à couper le souffle.

Cela devrait être la fin de l’histoire, non? Eh bien, ce n’est pas aussi simple qu’un conte de contes. Un régulateur financier de haut niveau a récemment eu quelque chose à dire sur Gamestop, et la déclaration pourrait également avoir un impact sur de nombreuses autres sociétés et actions.

Un regard plus attentif sur GME Stock

Il semble qu’il y a des lustres maintenant. Au début de 2020, des rapports circulaient sur un nouveau coronavirus; la plupart des gens ne l’appelaient même pas encore Covid-19 ou une pandémie.

L’ensemble du marché boursier commençait à fondre et l’action GME est tombée brièvement en dessous de 4 $. En fin de compte, cela aurait été le moment idéal pour vendre tous vos biens matériels et acheter autant d’actions de Gamestop que possible.

À tout le moins, nous devrions attribuer à Reddit le mérite d’être le fer de lance de l’ensemble du phénomène du stock de mèmes. Pour une fois, les commerçants de détail ont battu les hedge funds à leur propre jeu.

Ainsi, fin février 2020, les vendeurs à découvert qui parient contre les actions GME ont perdu 1,9 milliard de dollars en deux jours. À la fin du mois de mai de la même année, ceux qui court-circuitaient Gamestop avaient subi des pertes stupéfiantes de 6,7 milliards de dollars en 2021.

Avance rapide jusqu’à la mi-novembre 2021, et le cours de l’action oscille autour de 200 $. L’action GME défie l’analyse technique, tout comme les utilisateurs de Reddit défient les principes d’investissement traditionnels. L’action va où elle veut, donc prédire sa trajectoire n’est ni possible ni pertinent.

Ce que la Fed a dit

Il est parfaitement logique que les régulateurs s’opposent au phénomène du stock de mèmes. Les partisans de r/WallStreetBets se considèrent comme une communauté, tandis que les régulateurs les considèrent probablement comme incontrôlables ou même hors-la-loi.

Vous pouvez donc probablement deviner ce que la Réserve fédérale américaine pense du mouvement des actions meme. De toute évidence, la banque centrale n’est pas un grand fan de la foule de Reddit. Pourtant, je n’aurais jamais imaginé que la banque centrale du pays publierait un rapport mentionnant Gamestop par son nom.

Premièrement, la Fed a fait référence à la hausse des prix qui a eu lieu dans l’action GME, qui a coïncidé avec une augmentation du volume des transactions ainsi qu’avec la volatilité des cours des actions. La Fed a alors suggéré que le phénomène du meme-stock a des conséquences indésirables :

« Coïncidant avec la volatilité des prix considérablement plus élevée, les flux de transactions intrajournalières pour les actions mèmes sont devenus beaucoup plus corrélés… Des corrélations de flux plus élevées ont le potentiel d’amplifier les pénuries de liquidités sur les marchés boursiers et peuvent entraîner des bouleversements de prix si elles sont suffisamment importantes. »

Ne le combat pas, nourri

Certaines personnes pourraient prétendre que les investisseurs institutionnels ont créé des « dislocations de prix » pendant des années et s’en sont tirés d’affaire. On pourrait également affirmer que la Réserve fédérale a « disloqué » les rendements obligataires à la baisse et les cours des actions à la hausse pendant plus d’une décennie.

Ensuite, nous arrivons à ce qui dérange vraiment la Fed : « Deuxièmement, les épisodes d’appétit pour le risque accru peuvent continuer à évoluer avec l’interaction entre les médias sociaux et les investisseurs particuliers et peuvent être difficiles à prévoir. »

En réponse à cela, je vais déformer un vieux dicton. Au lieu de « Ne combattez pas la Fed », je dirai : « Ne combattez pas, Fed. » Il n’y a pas d’arrêt de la révolution du stock de mèmes. Il y a beaucoup plus de commerçants de détail que de fonds spéculatifs, et c’est le droit des commerçants de détail d’interagir et de se coordonner sur les réseaux sociaux.

Le troisième argument de la Fed est que « les systèmes de gestion des risques des institutions financières concernées peuvent ne pas être calibrés pour la volatilité accrue ou les pertes financières ». Il ne faut pas s’étonner que la Réserve fédérale se préoccupe de protéger les riches institutions.

Il serait rafraîchissant, dans ce cas, de voir des régulateurs protéger les libertés des commerçants de détail, qui devraient pouvoir coordonner leurs échanges sur les réseaux sociaux.

La ligne de fond

Espérons que les négociants en bourse de GME continueront à l’emporter contre les puissantes entités qui s’opposent à la révolution. Donc, malgré le recul des intérêts des gros sous, n’ayez pas peur de défendre vos droits.

La révolution est là, et elle est bien engagée. Après être passé d’un détaillant de jeux vidéo à un emblème de la liberté financière, Gamestop continuera de changer la donne.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.