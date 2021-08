Malgré le Brouhaha, les designers votent oui – WWD

Appelez ça Beige-gate.

Le président Joe Biden a été fustigé sur les réseaux sociaux à la fin de la semaine dernière lorsqu’il s’est présenté à une conférence de presse à la Maison Blanche vêtu d’un costume en coton beige. La Twittersphere a éclaté de critiques contre le costume à boutonnage simple, à trois boutons et à revers cranté que Biden a associé à une cravate verte à motifs pour parler de l’économie, du rapport optimiste sur l’emploi et du statut vaccinal du pays. La Maison Blanche a ajouté de l’huile sur le feu lorsque la directrice des communications, Kate Bedingfield, a déclaré que Biden avait discuté d’une “croissance substantielle de l’emploi aujourd’hui” dans son costume beige, ce qui a incité les journalistes et les observateurs à commencer à publier des commentaires et des opinions EN LETTRES MAJUSCULES.

La plupart des commentateurs ont établi des parallèles avec un costume de couleur similaire que portait le président de l’époque, Barack Obama, en 2014 lorsqu’il s’est attaqué à la question de l’Etat islamique au Moyen-Orient. Ce choix de garde-robe est devenu un drame national à l’époque, des membres du Congrès et des journalistes affirmant que ce n’était pas présidentiel et qu’il manquait de sérieux. (Bien sûr, Obama fait maintenant face à sa propre controverse après une fête du 60e anniversaire à Martha’s Vineyard le week-end dernier qui a suscité des critiques pour ses invités non masqués dansant toute la nuit au milieu d’une pandémie.)

Le débat sur ce qui constitue une tenue « présidentielle » remonte à plusieurs siècles. Mais la critique de Biden, et avant lui d’Obama, reflète l’époque où Ronald Reagan s’est présenté à une conférence de presse portant – haleter – un costume marron.

Mais alors que les médias sociaux étaient consternés que Biden revête une telle couleur – à Washington en août lorsque la température était de 90 degrés et humide – la communauté des vêtements pour hommes était beaucoup plus indulgente.

En 2021, alors que les joggeurs et les demi-zips sont devenus la garde-robe de travail de choix pour beaucoup d’hommes (sinon une chemise et un bas de pyjama lors des appels Zoom), les designers et les marques n’ont pas été déroutés par le choix vestimentaire du président. Et bien qu’il y ait eu des discussions sur l’ajustement du costume, sa couleur n’était pas un gros problème pour la plupart.

Kenneth Cole a déclaré: «Je suis tout à propos de la liberté d’expression. Si Biden peut trouver sa voix et l’exprimer dans ses choix vestimentaires, alors je le salue et l’encourage. Je ne pense pas que quiconque remette en question qu’il est plus approprié que [Vladimir] Poutine torse nu sur son cheval. Tout le monde dans ce monde post-COVID-19 va comprendre ce qui a du sens [for them]. La façon dont vous vous habillez est une forme d’expression personnelle et je ne pense pas que ce soit approprié de retirer cela à quelqu’un.

Au cours de son histoire de plus de 200 ans, Brooks Brothers a habillé presque tous les présidents américains. Et tandis que la plupart d’entre eux ont opté pour les costumes sombres plus traditionnels – et largement acceptés –, son directeur créatif actuel n’a aucun problème avec le choix du commandant en chef actuel d’aller léger.

“Le président Biden a un style tout américain très classique en ce sens qu’il est toujours bien habillé pour toutes les occasions”, a déclaré Michael Bastian. “Un costume kaki est approprié en fonction de la saison – et il n’est certainement pas le premier à en porter un.”

Todd Snyder était également d’accord avec le choix du président, mais a remis en question le style : « Je pense que le costume beige est parfaitement acceptable et très américain. C’est rafraîchissant de voir un président prendre des risques en s’habillant, mais il a raté la coupe et aurait dû laisser le bouton du haut défait », a-t-il déclaré.

Aliya Morehead, directrice de la création chez Luxury Men’s Apparel Group, qui comprend Hickey Freeman et Samuelsohn, n’a également trouvé aucun problème avec le choix de Biden.

“Il est pertinent pour l’époque, plus personne ne se soucie de l’ancien uniforme – pas pour le président ou l’homme de la rue”, a-t-elle déclaré. « Nous sommes à une époque d’évolution des vêtements sur mesure. Nous voulons qu’il porte un beau costume, et la couleur n’a pas d’importance. Ce n’est pas comme s’il portait un blouson aviateur et un jean sur le podium – les gens réagissent de manière excessive. Pour moi, le costume bronzé est un signe d’optimisme, d’anticipation. Il a porté beaucoup de Hickey Freeman dans le passé et je l’inviterais à venir me voir pour une silhouette mise à jour.

Sans surprise, Ann Richardson, archiviste en chef de Williamson-Dickie, un leader du kaki et des vêtements de travail, ne s’est pas non plus opposée à la poursuite. “Toutes les nuances de brun sont à la mode”, a-t-elle déclaré. « En plus, il est dans une région chaude et c’est l’été, alors pourquoi pas ? Vous ne pouvez pas vraiment porter un mélange de laine à Washington, DC, en août. Je pense que c’est super.”

Jack Carlson, fondateur de Rowing Blazers, la marque d’inspiration preppy, a approuvé le choix de Biden et a établi des parallèles avec le Royaume-Uni “C’est très présidentiel – et c’est un hommage clair au président Obama”, a-t-il déclaré. «Mais le costume bronzé ne devrait pas être controversé. Si c’est assez bon pour le prince Charles, l’héritier présomptif du trône britannique, cela devrait être assez bon pour notre commandant en chef. Aux États-Unis, le président est à la fois chef du gouvernement et chef de l’État. Au Royaume-Uni, par exemple, le Premier ministre est le chef du gouvernement, tandis que la reine ou le roi de l’époque est le chef de l’État. Le costume bronzé est plus une ambiance de chef d’État – d’où la comparaison avec le prince Charles. Je pense qu’un premier ministre aurait beaucoup plus de mal à enfiler un costume beige. Pour le président des États-Unis, ça marche.

“D’accord, je pense que la confection du prince Charles est un peu plus jolie, mais c’est cool de voir le président Biden opter pour un costume à trois boutons”, a ajouté Carlson. « La règle concernant les boutons à attacher sur un costume à trois boutons est « parfois-toujours-jamais », à moins que vous ne soyez JFK. Le président Biden a choisi de boutonner ce bouton du haut, mais je trouve qu’un «trois-roulé-deux» est plus flatteur. C’est à ce moment que le porteur ne ferme que le bouton du milieu et que le bouton du haut s’ouvre, sans pli dans le revers. Mais c’est pinailler. Il a l’air super.

Joseph Abboud avait plus de problèmes avec l’ajustement. “Le costume d’un politicien ne devrait jamais entrer dans une pièce avant lui”, a-t-il déclaré, citant comme exemple les célèbres costumes croisés de l’ancien gouverneur de Californie Jerry Brown. Abboud a déclaré que le costume de Biden était “mal ajusté” et ressemblait à quelque chose qui était dans son placard depuis l’administration Obama. “C’était trop long et avait l’air vieux”, a déclaré Abboud. « Il s’habille généralement mieux que ça. Obama s’est fait ramoner quand il portait un costume beige, mais au moins ça lui allait bien.

Mais Abboud a déclaré que le choix des couleurs n’était pas trop surprenant. «Cela fait partie de ce vieux style du sud-est, Baltimore, Ivy League des années 50 et 60. Il fait toujours chaud là-bas [in Washington]. Mais il ne dégage pas de puissance – la marine est peut-être ennuyeuse, mais elle est performante. »

Le tailleur sur mesure Alan Flusser a également pesé : « Un costume beige bien coupé est toujours approprié en été, surtout s’il est porté autour d’un terrain de golf ou pour voyager, comme l’a fait Obama. Oui, pas aussi habillé que d’autres costumes sombres, mais toujours approprié et élégant s’il est bien coupé. Chemise bleue, cravate à rayures reps marine/or, mouchoir de poche blanc et hop, toujours aussi élégante.

Joe Ellis, historien américain et auteur lauréat du prix Pulitzer, était tout à fait pour le choix du costume du président. «Sa garde-robe normale est conservatrice de DC et il fait une déclaration. C’est l’été et il avait l’air bien.

Il a déclaré que le fait qu’Obama ait suscité des critiques pour avoir porté un costume beige était plus une question de racisme que de mode. “Il a été critiqué pour beaucoup de choses”, a déclaré Ellis. “Les gens se sentaient mal à l’aise d’avoir une personne qui ressemblait à Obama en tant que président.”

En fait, la critique des garde-robes présidentielles remonte presque au début de notre nation. Ellis a déclaré que Thomas Jefferson portait scandaleusement ses vêtements d’équitation – avec un pantalon et des bottes – à un dîner formel, évoquant des réactions horrifiées de la part des invités.

“Quand vous êtes président, vous êtes naturellement la cible de toutes sortes de commentaires”, a déclaré Ellis. « Biden devrait espérer qu’ils continueront à parler de son procès et non du projet de loi sur les infrastructures. La combinaison est un mécanisme de déviation.

L’historienne présidentielle et auteur Lindsay Chervinsky ne voit pas vraiment de quoi il s’agit. “Les présidents portaient du bronzage assez régulièrement, en été surtout, mais ce n’est qu’après l’arrivée au pouvoir d’Obama que la presse de droite et les républicains ont fait des histoires”, a-t-elle déclaré. « Le président Reagan aimait particulièrement les costumes beiges. Bien sûr, nous ne sommes pas moins divisés en tant que nation que nous ne l’étions pendant l’administration d’Obama, mais je pense que Biden peut s’en tirer avec le costume bronzé pour deux raisons. Premièrement, Fox News et les républicains ont eu plus de mal à critiquer Biden. Peut-être parce qu’il est en politique depuis si longtemps, ou parce qu’en tant que vieil homme blanc, il est moins menaçant. Deuxièmement, il y a tellement d’autres crises qu’il est difficile de faire tenir cette critique. »

Alors que Biden et son épouse, la première dame Jill Biden, se sont abstenus de parler de leurs choix de mode, nous connaissons au moins une vieille maxime à laquelle Biden n’adhère pas : en ville, ne portez pas de marron.