Malgré le buzz fading de PHUN Stock, c’est toujours une opportunité intéressante

Comme vous vous rappelez, Phunware (NASDAQ :PHUN) le mois dernier a été pris dans une frénésie spéculative liée aux plans annoncés de SPAC (société d’acquisition à usage spécial) pour l’ancien président Donald Trump Trump Media & Technology Group (TMTG). En raison de rumeurs selon lesquelles la société fournira des services à TMTG et à sa future plate-forme Truth Social, les commerçants ont fait une offre sur les actions PHUN. Dans le processus, l’envoi de 1,53 $ par action à la clôture du 21 octobre à 24,04 $ par action le jour suivant.

Après avoir grimpé de plus de 15 fois en un clin d’œil, les actions ont commencé à reculer, clôturant à 8,74 $ par action. Depuis lors, comme les rumeurs d’une connexion de Trump à Phunware n’ont toujours pas été confirmées, les commerçants ont fait leur sortie. L’action a chuté de plus de 83 % aujourd’hui, à environ 4 $ par action aujourd’hui.

Alors, après sa course folle et la glissade qui a suivi, pourquoi devriez-vous considérer ce stock ?

Oui, PHUN peut cancaner comme un stock de mèmes et marcher comme un stock de mèmes. Mais cette entreprise a plus pour elle qu’une simple popularité flash-in-the-pan sur Reddit. Plongez dans les détails et vous verrez qu’il y a beaucoup de potentiel avec cette entreprise. Avec à la fois son activité de suivi mobile/service publicitaire, ainsi que ses entreprises blockchain/crypto, il y a plus que des mèmes ici.

Avec une baisse des prix, alors que le meme et le buzz liés à Trump font une pause, les investisseurs à la recherche de pièces risquées mais intrigantes voudront peut-être y jeter un œil de plus près.

Un regard plus attentif sur le stock de PHUN

La campagne de réélection Trump-Pence 2020 était peut-être un client de Phunware. Mais comme je l’ai mentionné ci-dessus, rien n’est sorti pour confirmer que cette société fournira des services pour la plate-forme de médias sociaux de l’ancien président qui sera bientôt lancée.

C’est une mauvaise nouvelle pour les traders qui sont entrés dans l’action PHUN lors de son pic le 22 octobre et qui sont maintenant assis sur de lourdes pertes. Cependant, envisagez d’y jeter un coup d’œil aujourd’hui, comme un investissement sérieux et pas seulement comme un « jeu de mèmes ». Si nous faisons cela, alors, même sans le catalyseur présumé de Trump, il se passe beaucoup de choses ici qui pourraient piquer votre intérêt.

Par exemple, il existe un angle blockchain/crypto avec l’entreprise. Punware détient environ 8 millions de dollars Bitcoin (CCC :BTC-USD) à des fins d’investissement. Et, via son unité Lyte Technology, vend des ordinateurs hautes performances adaptés aux mineurs et aux commerçants de crypto. Pour couronner le tout, il exploite son propre écosystème blockchain, via son jeton utilitaire Phuntoken et son jeton de sécurité Phuncoin.

Cela ne veut pas dire que son activité principale n’est pas en elle-même intéressante.

Les résultats récents montrent un potentiel de croissance élevé

Il y a quelques jours à peine, Phunware a publié ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre. Au cours de la période, le chiffre d’affaires a grimpé de 50 % sur une base séquentielle (d’un trimestre à l’autre), à ​​2,2 millions de dollars. Principalement en raison du succès continu de sa plate-forme Multiscreen-as-a-Service (MaaS). Pour le trimestre, cette unité phare de suivi/service publicitaire mobile a représenté environ 81,8 % de ses ventes globales.

Bien sûr, quelques millions de revenus trimestriels peuvent ne pas sembler impressionnants. D’autant plus que l’action PHUN a une capitalisation boursière de 332,5 millions de dollars. Mais comme Mark Hake d’InvestorPlace l’a récemment soutenu, avec les 66 millions de dollars qu’il a dans ses coffres, il dispose du capital dont il a besoin pour développer cette activité.

A cela s’ajoute le fait que, malgré sa petite taille, il parvient à attirer et à fidéliser une clientèle de premier plan. Pas seulement à court terme comme la campagne de réélection de Trump en 2020. Phunware a eu, et continue d’avoir, de nombreux noms bien connus en tant que clients.

Compte tenu de ces deux facteurs, il n’est pas exclu que cette entreprise continue de croître à un rythme soutenu.

On peut en dire autant de ses efforts blockchain/crypto. Alors que les tendances du Web 3.0 se poursuivent, cette unité devrait en bénéficier. Surtout si la société décide d’utiliser une partie de sa position de trésorerie relativement élevée pour procéder à d’autres acquisitions ciblées.

Le verdict sur PHUN Stock

Phunware n’est peut-être pas en lice pour décrocher un contrat avec la nouvelle plate-forme de médias sociaux de l’ancien président. Mais entre son activité MaaS à croissance rapide et sa ligne de touche blockchain, c’est une situation intéressante, avec beaucoup de potentiel. Il est à courte vue de passer outre, en raison de sa réputation de mème.

En arrivant avec une note « B » dans Portfolio Grader, j’admets que ce n’est pas une action pour tout le monde. À la sortie de ce que certains appelleraient un « ralliement des mèmes », il faut s’attendre à une volatilité supplémentaire.

Néanmoins, si vous avez fait vos devoirs et pouvez séparer les faits du battage médiatique ? En fonction de votre appétit pour le risque, l’action PHUN pourrait valoir la peine en tant que jeu spéculatif.

