Malgré le déclassement des analystes, l’action QS peut encore grimper

Ce fut une grande nouvelle lorsque le président américain Joseph Biden a récemment signé le projet de loi tant attendu sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars. Les implications seront profondes pour le fabricant de batteries de véhicules électriques (EV) à semi-conducteurs QuantumScape (NYSE :QS), ainsi que pour toute personne détenant des actions QS.

Dans le cadre du projet de loi, 7,5 milliards de dollars seront alloués à la construction d’infrastructures de véhicules électriques (VE). Cela comprendra l’augmentation de la disponibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays.

C’est une étape importante dans la réalisation de l’engagement de Biden de construire 500 000 stations de recharge aux États-Unis – et comme nous l’avons vu, QuantumScape a atteint sa propre étape il n’y a pas si longtemps.

Malgré toutes ces nouvelles positives, un éminent analyste de Wall Street vient de donner à QuantumScape une dégradation et une baisse majeure de son objectif de prix. Les traders avertis voudront sûrement savoir pourquoi il a choisi de faire cela – et peuvent choisir d’ajuster leurs investissements en conséquence.

Un regard plus attentif sur QS Stock

La fin de 2020 a été une excellente période pour investir dans les actions QS, c’est le moins qu’on puisse dire. Pendant ce temps, le cours de l’action QuantumScape est passé de 12 $ à 132,73 $ en moins de deux mois.

Avec le recul, il est facile de voir que cette fusion était trop importante, trop rapide – et 2021 n’a pas été gentil avec les gens qui ont chassé les actions QS au-dessus de 100 $. Péniblement, le cours de l’action est tombé à 40 $ en avril, 30 $ en mai et 20 $ en août.

Cela ne signifie pas nécessairement que les actions QuantumScape ne sont pas destinées à atteindre à nouveau 130 $. Il est tout simplement peu probable que cela se produise cette année encore. Cependant, il semble y avoir un retour dans les travaux.

À la mi-novembre, l’action QS s’était redressée à 35 $ et suivait une tendance haussière lente mais régulière. Cependant, un expert financier semble suggérer de prendre des bénéfices sur l’action, en supposant que vous n’êtes pas sous l’eau dans votre position longue avec QuantumScape.

Résultats révolutionnaires

Le cofondateur et PDG de QuantumScape, Jagdeep Singh, a déclaré : « Nous sommes ravis de partager ces données sur les performances des cellules à 10 couches. » Il faisait référence à la publication le 16 novembre de données de test très encourageantes concernant la cellule de batterie à 10 couches très attendue de QuantumScape.

Apparemment, les données ont montré 800 cycles à des taux de charge supérieurs à une heure à 25 degrés Celsius, avec une rétention d’énergie supérieure à 80 %. Avec cela, QuantumScape a atteint l’objectif qu’il s’était fixé pour 2021.

De plus, l’entreprise a maintenant atteint tous les jalons que QuantumScape s’était fixés en début d’année. À juste titre, le PDG de l’entreprise a qualifié ces résultats de » révolutionnaires « .

De plus, Singh s’est vanté qu' »aucun autre joueur n’a démontré des performances équivalentes avec la technologie des batteries à semi-conducteurs ou au lithium-métal ».

L’objectif de prix obtient une coupe de cheveux

Il ne reste plus qu’à se concentrer sur les objectifs de l’entreprise pour 2022 et 2023, notamment l’augmentation de la qualité, de la cohérence et du nombre de couches pour les cellules de batterie de nouvelle génération.

Tous les objectifs majeurs de QuantumScape pour 2021 ayant été atteints, la thèse haussière devrait être limpide. Cependant, tout le monde à Wall Street n’est pas convaincu.

En fait, l’analyste de Morgan Stanley, Adam Jonas, a abaissé sa note sur l’action QS de 70 $ à 40 $. C’est assez intense, non ? Ajoutant l’insulte à la blessure, Jonas a également donné à QuantumScape une rétrogradation de « acheter » à l’équivalent de « conserver ».

Apparemment, l’analyste recommande de prendre des bénéfices car il voit plus de concurrence pour QuantumScape – c’est une évaluation juste de la situation.

Cependant, Singh a une réplique. Le PDG a déclaré que « nous pensons qu’aucun autre acteur n’a démontré des performances équivalentes avec la technologie des batteries à semi-conducteurs ou au lithium-métal ».

La ligne de fond

Les données récemment publiées par QuantumScape sur la cellule de batterie à 10 couches de la société devraient encourager les actionnaires. À la lumière de ces données, Singh a peut-être raison sur la supériorité de la technologie des batteries à semi-conducteurs de son entreprise.

Cela étant dit, les investisseurs avertis doivent reconnaître que QuantumScape n’est pas le seul acteur du jeu. La concurrence est et restera un facteur important à prendre en compte.

Par conséquent, une position modérément haussière sur l’action QS est justifiée en ce moment.

