Malgré le lent départ de l’Allemagne à l’Euro, Kai Havertz de Chelsea a toujours des croyants

Klaus Fischer connaît le talent quand il le voit et l’ancienne machine à marquer allemande reconnaît que Kai Havertz de Chelsea a un grand avenir devant lui avec Die Mannschaft.

“Je l’ai vu en finale de Ligue des champions contre Manchester City et il a joué avec brio”, a déclaré Fischer dans une interview au site NetBet. «C’est un jeune joueur qui a un excellent pied gauche, mais ce n’est pas un vrai avant-centre, c’est clair. Il ne se sent certainement pas à l’aise là-bas, mais c’est un énorme talent, il joue dans l’une des meilleures équipes du monde à Chelsea et il continuera à se développer.

Comme beaucoup, Fischer a vu Havertz lutter pour s’acclimater au début de son mandat avec Chelsea, mais il ne craignait pas que l’ancien joueur du Bayer Leverkusen laisse ses premières bagarres le définir.

“Quand vous venez dans un pays différent et dans une équipe différente en tant que jeune joueur, vous devez vous établir”, a déclaré Fischer. “Je pense qu’il l’a emporté, vu qu’il a marqué le but décisif en finale de Ligue des champions et aussi parce qu’il a un entraîneur allemand qui lui enseigne les vertus allemandes.”

Fischer pense également que Havertz a finalement fait le meilleur choix pour sa carrière en se rendant à Chelsea.

“Il doit également démontrer ces vertus en Angleterre, car ils jouent probablement le meilleur football en termes de vitesse et de physique”, a fait remarquer Fischer. «Je crois qu’il a ce qu’il faut pour s’affirmer car il peut marquer des buts. C’est aussi un joueur intelligent qui sait jouer, mais un jeune joueur qui n’est pas encore l’article fini de son développement.

Comme pour tout jeune joueur, Fischer pense que le vainqueur du match de la Ligue des champions a énormément renforcé la confiance de Havertz.

“Ce but lui a probablement donné un coup de pouce incroyable et il continuera à marquer des buts en Angleterre”, a déclaré Fischer.