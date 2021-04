Malgré le récent rallye, évitez les actions AMC

Divertissement AMC (NYSE:AMC) a été un nom très instable au cours des derniers mois. Martelé par le nouveau coronavirus, l’action AMC s’est retrouvée comme un favori parmi les vendeurs à découvert.

Cependant, le short ne pouvait pas le garder indéfiniment. Peut-être auraient-ils pu, car la société était un peu en difficulté financière. Mais à cause des traders Reddit de Wall Street Bets, les actions AMC et une poignée d’autres sont revenues à la vie.

AMC a été l’un des principaux titres de ce short squeeze et il n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. La direction a été rapide – et intelligente – pour agir rapidement. Alors que les actions montaient en flèche, la société a orchestré un effort de collecte de fonds.

De la mi-décembre à la fin janvier, l’entreprise a levé plus de 900 millions de dollars. Selon le PDG Adam Aron, «cela signifie que toute discussion sur une faillite imminente pour AMC est complètement hors de propos.»

Pour prospérer, une entreprise doit survivre et AMC a abordé ce problème au début de l’année, portant un coup dur au cas de l’ours des vendeurs à découvert.

Pourquoi nous évitons les actions AMC

Bien que l’entreprise évite la faillite, nous allons éviter ce nom. Cette décision peut surprendre certains lecteurs.

AMC est un jeu de reprise, alors que le pays traverse une campagne de vaccination rapide (et impressionnante). Alors que les théâtres s’ouvriront à travers le pays, AMC sera prêt pour une reprise massive de ses activités.

Bien que cela soit vrai, il est très difficile d’évaluer cette entreprise. Comment attribuer une évaluation à une action qui était au bord de la faillite? Comment tenons-nous compte des variantes de coronavirus qui peuvent ou non être couvertes par la vaccination actuelle contre Covid-19?

Il existe de nombreuses inconnues dans cette situation spécifique, mais la principale raison est également la plus simple: l’action AMC manque de croissance séculaire.

Contrairement au cloud, à la publicité numérique, à l’informatique de pointe, à l’intelligence artificielle, au big data et à d’autres thèmes profanes majeurs, les gens qui vont au cinéma ne sont pas exactement un thème de croissance séculaire.

Les ventes devraient doubler cette année pour atteindre 2,5 milliards de dollars et presque doubler à nouveau en 2022 pour s’établir à 4,78 milliards de dollars. Cependant, AMC devrait toujours générer une perte au cours des deux années – sans parler des pertes qu’elle a subies en 2020.

Non pas que ce soit la faute de l’entreprise, mais les circonstances de cette année-là ont ravagé son bilan au point où sa survie était en cause. N’oubliez pas que lorsque nous investissons dans des entreprises, il s’agit de ce qu’ils feront à l’avenir. Cependant, il s’agit également de la forme financière dans laquelle il se trouve.

Bien que l’action AMC puisse profiter d’une reprise sur plusieurs années, elle le fait dans une position de faiblesse et non de force.

De nombreuses entreprises que nous suivons – que ce soit dans les semi-conducteurs, la vidéo en streaming et ailleurs – ont vu une énorme accélération de leur croissance grâce à Covid-19. Cependant, ce n’était pas une augmentation ponctuelle et maintenant ces entreprises verront leur chiffre d’affaires diminuer cette année.

Au lieu de cela, ces entreprises affichent également une croissance robuste après ces résultats. Ce sont les noms que nous voulons acheter – pas les actions AMC.

Conclusion sur AMC Entertainment

Lorsque nous regardons le graphique, l’action AMC se resserre dans une configuration de coin. Cela est évident par sa série de creux plus élevés et de hauts plus bas. Le titre continue également de monter sa moyenne mobile sur 10 semaines à la hausse.

En outre, AMC se maintient au-dessus de la résistance antérieure près de 7,50 $, tout en luttant pour récupérer sa moyenne mobile de 200 semaines. Selon la plupart des comptes, ce n’est pas une configuration haussière criarde, mais ce n’est pas baissier. Compte tenu de la situation, l’action se négocie raisonnablement bien.

À la hausse, recherchez un mouvement au-dessus de 10 $ et la moyenne mobile sur 200 semaines. Cela ouvre la porte à 14 $ et potentiellement à plus de 15 $. À la baisse, soyez prudent sur un mouvement en dessous de la moyenne mobile de 10 semaines. Ci-dessous met 7,50 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines en jeu.

Bien que l’action AMC puisse être un véhicule de négociation décent, elle manque complètement des moteurs fondamentaux dont nous avons besoin dans nos avoirs. Les techniques sont un complément à une bonne situation – pas le principal catalyseur que nous recherchons pour être long ou court.

Pour l’instant, continuez d’éviter AMC, même si les gros titres, Reddit et le battage médiatique vous feront croire que c’est peut-être une bonne action à posséder.

