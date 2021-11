Malgré le vœu de Biden, les évacués afghans admis aux États-Unis n’ont subi presque aucune vérification après des entretiens: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Selon une note rédigée par les républicains du Sénat, seul un petit nombre des évacués afghans arrivés aux États-Unis à la suite de la décision du président Biden plus tôt cette année de retirer les troupes américaines du pays ont été contrôlés en plus d’être contrôlés.

Le prétendu manque de contrôle de la plupart des évacués – ce qui contredirait un vœu de Biden en août – représente une rupture par rapport à une politique américaine de longue date sur les réfugiés, selon le rapport.

Alors que l’administration Biden a passé au crible les plus de 82 000 réfugiés via des bases de données terroristes et criminelles, les responsables n’ont pas utilisé les informations recueillies lors des entretiens, a indiqué le mémo, a rapporté le Washington Examiner, citant des sources, et environ 75% de ceux autorisés aux États-Unis n’étaient pas Citoyens américains, titulaires de visa, demandeurs ou titulaires de carte verte.

« Ils ont créé un tout nouveau processus de dépistage en dehors du tissu juste pour cette population », a déclaré la source, qui a requis l’anonymat, à l’examinateur. « Et puis ils ont dit à tout le monde : « C’est ce que vous suivez. » DOD [the Defense Department] était une partie si lourde de cela, et ils suivent les ordres. Et donc, ils se disent : ‘OK, voici la liste de contrôle. Je ferai exactement ce que dit la liste de contrôle – pas plus. Donc, c’est comme ça que ça s’est passé, mais c’était géré de manière centralisée via le DHS [Department of Homeland Security]. »

UN TRADUCTEUR AFGHAN EXPRIME SA GRATITUDE POUR L’ÉDUCATION DE SA FILLE, PREMIÈRE ACTION DE GRÂCE EN AMÉRIQUE

La source a déclaré qu’il s’agissait d’un écart « important » par rapport au dépistage standard des réfugiés. Le contrôle est devenu une exigence après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

« Un examen minutieux »

En août, Biden a promis que les évacués seraient contrôlés.

« Les avions décollant de Kaboul ne volent pas directement vers les États-Unis », a déclaré Biden dans un communiqué à l’époque. « Ils atterrissent dans des bases militaires américaines et des centres de transit à travers le monde. Sur ces sites où ils atterrissent, nous effectuons un examen minutieux – des contrôles de sécurité pour tous ceux qui ne sont pas citoyens américains ou résidents permanents légaux. »

Le président Biden prononce une allocution sur la fin de la guerre en Afghanistan depuis la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 31 août 2021. (.)

La grande majorité des personnes évacuées n’ont pas été contrôlées car seul un petit nombre a été signalé par les bases de données américaines et seules ces personnes ont été examinées plus avant par des responsables, selon la note, selon l’examinateur.

Le Department of Homeland Security, dans une déclaration à l’examinateur, a affirmé qu’il avait effectué « un contrôle rigoureux, multicouche et contrôlé » sur les arrivées d’Afghanistan.

« Comme pour toute population entrant aux États-Unis, le DHS, en coordination avec les partenaires de contrôle interagences, prend plusieurs mesures pour s’assurer que ceux qui cherchent à entrer ne posent pas de risque pour la sécurité nationale ou la sécurité publique », ont déclaré des responsables du DHS au journal. « Le processus de sélection et de vérification rigoureux et multicouche implique des sélections biométriques et biographiques menées par des professionnels du renseignement, des forces de l’ordre et de la lutte contre le terrorisme du DHS et du DOD, ainsi que du Federal Bureau of Investigation (FBI), du National Counterterrorism Center (NCTC), et d’autres partenaires de la communauté du renseignement. Ce processus comprend l’examen des empreintes digitales, des photos et des données biographiques de chaque Afghan avant qu’il ne soit autorisé à se rendre aux États-Unis.

Le DHS n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News après les heures d’ouverture.

« Double tragédie »

Robert Charles, un ancien secrétaire d’État adjoint sous l’administration de l’ancien président George W. Bush, a abordé la question du contrôle vendredi lors d’une apparition sur « FOX and Friends First ».

« Cela signifie que vous en avez plus de 73 000 que vous auriez vraiment dû contrôler et cela prend du temps », a déclaré Charles.

Il a qualifié la situation de « double tragédie ».

« Nous avons laissé les Américains et les détenteurs de visas et [Special Immigrants Visa] titulaires et résidents permanents et anciens employés de l’ambassade de retour en Afghanistan et nous en avons retiré 73 000 que nous n’avions vraiment aucune raison de nous retirer. »

Il a ajouté qu’il était peu probable que les nouvelles menaces soient signalées dans une base de données, ce qui nécessite un contrôle supplémentaire.

« Nous devons avoir raison à 100 % du temps. Les méchants n’ont qu’à avoir raison à 1 % du temps », a ajouté Charles.

Une autre source a déclaré à l’examinateur : « Si quelqu’un d’Afghanistan se présentait à notre frontière sud, ce qui en soi est un désastre, il serait signalé pour un suivi ultérieur et aurait un entretien. Malheureusement, dans ce nouveau système qui ils se sont mis en place spécifiquement pour cette population, la majorité de ces personnes n’ont eu aucune sorte d’entretien en personne. »