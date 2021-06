Dogecoin (DOGE)

Malgré l’effondrement de 72% depuis le pic SNL d’Elon Musk, DOGE est toujours la pièce la plus performante de 2021

Au cours du week-end, une voiture arborant le logo Dogecoin s’est écrasée lors de la course NASCAR Xfinity Series de Nashville. La voiture de Stefan Parsons a été ornée du chien DOGE Shiba Inu et s’est écrasé contre le mur lors de l’étape 2 au Nashville Superspeedway. La voiture de Parsons a été parrainée par le PDG de Springates, un fabricant de pièces automobiles, qui est un passionné de DOGE.

Cependant, la connexion de DOGE avec les pistes NASCAR n’est pas nouvelle ; cela remonte plutôt à 2014, lorsque les fans de Dogecoin ont collecté 68 millions de DOGE (d’une valeur d’environ 42 000 $ à l’époque) via une campagne Reddit pour parrainer la voiture Ford Fusion de Josh Wise.

À la suite de l’accident de voiture, le prix du DOGE a également chuté, tombant à 0,170 $ mardi, un niveau observé pour la dernière fois en avril.

Avec les dernières pertes, le prix de DOGE a chuté de plus de 70% par rapport à son sommet historique de 0,73 $ le 8 mai, selon CoinGecko.

Le pic du prix de DOGE est survenu après l’apparition du PDG de Tesla, Elon Musk, dans “Saturday Night Live”, où il l’a appelé “une agitation”. Alors que Musk a depuis lors accru son soutien à la pièce, parlant de discuter du développement de sa blockchain avec les développeurs, cela n’a pas réussi à créer un élan pour la pièce.

Un favori parmi le commerce de détail, Dogecoin suit actuellement le vaste marché de la cryptographie avec des sentiments baissiers.

Comme nous l’avons signalé, les investisseurs de détail ont quitté la cryptographie et sont de retour dans les stocks de mèmes. Les investisseurs individuels ont investi 140,57 milliards de dollars nets sur le marché américain cette année, soit une augmentation de 33% au cours de la même période il y a un an et plus de 6 fois le montant investi par eux en 2019, selon les données de Vanda Research.

toujours le meilleur interprète pic.twitter.com/8gnFM6zV8y – Darren Lau (@Darrenlautf) 21 juin 2021

Malgré cela, la pièce meme est l’une des pièces les plus performantes de 2021, avec des gains YTD toujours à 5,030%. MATIC est celui avec les gains les plus importants que DOGE, en hausse de 7,700% YTD toujours après les pertes.

Au moment de la rédaction, avec une capitalisation boursière de plus de 26 milliards de dollars, DOGE est la 7e plus grande pièce, se négociant à 0,20 $.

Récemment, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase, a coté Dogecoin, et plus tôt ce mois-ci, le service de pâtisserie numérique basé au Royaume-Uni, Revolut, a également ajouté la pièce en réponse à la demande de ses utilisateurs.

“L’une des demandes des utilisateurs les plus populaires au cours des deux derniers mois a été d’ajouter du dogecoin, et nous avons répondu à l’appel”, a déclaré Ed Cooper, responsable de la cryptographie chez Revolut, dans un communiqué.

