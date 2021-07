Malgré les blessures, le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann est à l’aise avec sa défense

in

Dans une récente interview avec Bild, le manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann a insisté sur le fait qu’il ne s’inquiétait pas de la profondeur de son équipe sur la ligne de fond.

Les nouvelles récentes sur les blessures n’ont en aucun cas été rassurantes pour l’ancien patron du RB Leipzig et de Hoffenheim, car Alphonso Davies et Lucas Hernandez devraient rater la pré-saison et probablement le début de la nouvelle campagne.

Le nouveau signataire Omar Richards obtiendra probablement le feu vert pour commencer à l’arrière gauche, ce qui est probablement moins qu’idéal pour les Bavarois à ce stade de la jeune carrière du joueur.

“Nous avons beaucoup de joueurs de première classe là-bas”, a déclaré Nagelsmann. « Dayot Upamecano et Tanguy Nianzou. Ou Lucas Hernández, qui est malheureusement blessé maintenant, mais à qui je pense très fort. Je ne vais pas déterminer un groupe qui joue toujours. Nous avons des joueurs qui ont la volonté de performer parfaitement et d’être toujours exceptionnels. »

Nagelsmann aura besoin que son groupe défensif soit sur le point en début de saison. Alors que le Bremer SV ne présentera peut-être pas beaucoup de défi dans le DFB-Pokal, le Borussia Mönchengladbach sera un adversaire redoutable lors du match d’ouverture de la Bundesliga.