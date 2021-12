Malgré les contretemps, l’objectif d’exportation de 400 milliards de dollars semble à portée de main

Dans un geste inhabituel, le ministère du Commerce a fixé cette année des objectifs pour chacun des 30 principaux marchés, au lieu de restreindre la pratique à quelques-uns ou de se fixer un objectif pour l’année entière.

Les exportations de l’Inde vers huit de ses 15 principaux marchés sont en retard sur les objectifs officiels. Néanmoins, le pays est toujours sur la bonne voie pour réaliser son objectif ambitieux d’expédier des marchandises d’une valeur de 400 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, alors que les expéditions vers d’autres économies ont dépassé les attentes, reflétant une pénétration plus profonde du marché. Dans un geste inhabituel, le ministère du Commerce a fixé cette année des objectifs pour chacun des 30 premiers marchés, au lieu de restreindre la pratique à quelques-uns ou de se fixer un objectif pour l’année entière.

Le ministère a ensuite organisé des réunions régulières avec les parties prenantes et les missions à l’étranger pour des interventions ciblées permettant aux exportateurs de mieux tirer profit d’une reprise industrielle mondiale, a déclaré une source officielle à FE. Au cours des sept premiers mois de cet exercice, les exportations vers les Émirats arabes unis, Singapour, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Népal, la Malaisie et la Turquie ne représentaient que 32 % à 54 % de l’objectif annuel. Les exportations vers trois économies – la Turquie, la Malaisie et les Émirats arabes unis – ont fléchi de manière plus spectaculaire, n’atteignant que 32 à 44 % de l’objectif annuel.

Dans un scénario de statu quo, les expéditions sortantes réelles jusqu’en octobre auraient dû dépasser 55 à 58 % de l’objectif pour l’année entière, selon les analystes. et des liens politiques glacials pour les exportations plus faibles que prévu vers ces économies. Les 15 premiers marchés devraient rapporter 246 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, soit 61 % de l’objectif global de 400 milliards de dollars.

Cependant, de solides exportations vers d’autres marchés importants, notamment les États-Unis, la Chine, le Bangladesh, la Belgique, l’Arabie saoudite et l’Indonésie, ont presque compensé le déficit. Les exportations vers ces marchés sont restées de l’ordre de 62 % à 71 %. En plus de cela, les expéditions vers d’autres destinations parmi les 30 premières destinations, telles que la Corée, le Brésil, l’Italie et le Japon, sont également restées fortes. Au cours des sept premiers mois de cet exercice, les exportations de biens ont atteint 234 milliards de dollars, soit près de 59 % de l’objectif annuel.

« Cela suggère que l’objectif ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22 est réalisable et qu’une augmentation soutenue des exportations dans les années à venir est possible avec un peu d’effort supplémentaire. Les exportations vers certains marchés après la pandémie ont surpris à la hausse », a déclaré un responsable. « Ce qui est plus important à noter, c’est que la répartition géographique des exportations indiennes s’améliore, ce qui est un bon signe. »

Les exportations de marchandises ont fluctué entre 250 et 330 milliards de dollars depuis l’exercice 2011 ; l’exportation la plus élevée de 330 milliards de dollars a été réalisée au cours de l’exercice 19. Cependant, après avoir surmonté avec succès les dommages causés par deux vagues de Covid, les exportateurs indiens sont désormais confrontés à de nouvelles incertitudes liées à l’émergence d’une nouvelle variante de Covid en Afrique qui peut perturber davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales déjà surchargées. Un ralentissement de la croissance des exportations en novembre dans un contexte de goulots d’étranglement persistants dans la chaîne d’approvisionnement, tels que des coûts d’expédition élevés et une pénurie de conteneurs, fait apparaître de nouveaux risques. Après avoir atteint un record mensuel de 35,7 milliards de dollars en octobre, les exportations de marchandises ont atteint 30 milliards de dollars en novembre.

Les exportations ont encore enregistré une hausse de 27 % en novembre par rapport à l’année précédente, mais il s’agissait du taux de croissance le plus faible de cet exercice. Ajoutant aux malheurs des exportateurs, les marteaux de la variante Omicron voyagent en Europe, un marché majeur. La Chine, un autre marché clé, a également connu récemment un pic de cas de Covid. Alors que certains experts ont suggéré de ne pas s’inquiéter indûment de la férocité de la nouvelle variété, d’autres ont conseillé une approche prudente.

