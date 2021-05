Malgré les défis de Covid, les chemins de fer indiens achèvent un tunnel de 800 m dans le couloir métropolitain est-ouest de Kolkata

À présent, l’ensemble des travaux de tunnelage du tunnelier pour le projet de corridor est-ouest du métro de Kolkata est terminé.

Réseau de métro ferroviaire de Kolkata: Gros progrès pour le projet de corridor de métro East West Kolkata! Les travaux de creusement de tunnels ont été récemment achevés dans le corridor du métro Est-Ouest par tunnelier (TBM) avec la percée de «Urvi» à Bowbazar, Kolkata. Grâce à cette réalisation, l’ensemble des travaux de tunnelage du tunnelier pour le projet de corridor est-ouest du métro de Kolkata est maintenant achevé. Selon le ministère des Chemins de fer, le tronçon de métro était difficile pour les travaux de tunnel car il avait des bâtiments centenaires. Cependant, le difficile tunnel de 800 mètres a été achevé avec succès au milieu de la situation de pandémie en cours suivant les protocoles COVID-19, a déclaré le ministère.

Le tunnelier appelé “ Urvi ” qui avait précédemment achevé le tunnel en direction est de l’Esplanade à Sealdah à Calcutta le 9 octobre 2020 a été relancé de Sealdah après une rénovation nécessaire ainsi qu’une inspection le 9 janvier 2021 afin d’achever les travaux de tunnel de 800 mètres tunnel en direction ouest de Sealdah à Bowbazar.

Selon le ministère, ce tunnelier est passé sous le pont de Sealdah pour lequel la circulation des véhicules a été fermée pendant le pont pendant trois jours pour des raisons de sécurité. Après l’achèvement de cet entraînement TBM, «Urvi» ainsi que l’autre tunnelier bloqué «Chandi» seront récupérés de ce puits de récupération dans la région de Bowbazar à Kolkata.

Le ministère des Chemins de fer a en outre déclaré que l’excavation du puits après avoir assuré l’étanchéité du puits et du tunnel touché, ainsi que la récupération des tunneliers, sont des activités complexes qui doivent être effectuées en toute sécurité. Par conséquent, le travail prendra du temps. Une fois que toute l’excavation est terminée, les deux tunneliers seront récupérés en morceaux dans le puits. Par la suite, le revêtement de sol du RCC, ainsi que la toiture de la zone du puits, seront terminés et le sommet du puits sera remblayé afin de préparer le terrain pour la construction en surface, a ajouté le ministère.

