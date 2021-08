Malgré les défis de Novavax, le stock NVAX pourrait encore éclater

in

La propagation de la variante Delta de Covid-19 pourrait attirer de nouveau les regards Novavax (NASDAQ :NVAX) Stock. Mais à l’exception d’une pop modérée début juin et d’un rallye récemment qui s’est rapidement estompé, cette évolution n’a pas fait grand-chose pour raviver l’enthousiasme pour les actions du fabricant de vaccins.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

À première vue, cela a du sens. Son candidat vaccin, le NVX-CoV2373, doit encore obtenir l’approbation de la FDA. Sans l’approbation de la FDA, il y a peu de raisons de croire que l’entreprise bénéficiera beaucoup de l’épidémie de Delta. Au lieu de cela, les fabricants de vaccins déjà disponibles sont susceptibles d’obtenir un avantage beaucoup plus important de la variante.

Cela étant dit, Novavax a la possibilité de réussir aux États-Unis. Parallèlement, son potentiel sur les marchés hors des États-Unis reste fort. Bien qu’il soit toujours confronté à des problèmes de production et d’approvisionnement, ces défis sont déjà pris en compte dans le cours des actions d’aujourd’hui. En conséquence, les actions pourraient bondir considérablement si l’entreprise peut résoudre ces problèmes.

L’action pourrait encore chuter davantage. Pourtant, étant donné les nombreux facteurs qui pourraient augmenter le stock de NVAX, il peut toujours être intéressant de donner une chance à ce vaccin «également utilisé».

Ce que signifie la variante Delta pour les actions NVAX

La variante Delta améliore-t-elle les perspectives du candidat de Novavax sur le marché américain ? Pour l’instant, c’est dans l’air du temps. À court terme, ce sont les fabricants des vaccins déjà disponibles, comme Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), Moderna (NASDAQ :ARNm), BioNTech (NASDAQ :BNTX), et Pfizer (NYSE :PFE), qui bénéficieront probablement de cette évolution. Ces sociétés obtiendront soit des commandes de doses supplémentaires de leurs vaccins existants, soit des commandes de « injections de rappel » qui aideront à se protéger contre Delta et d’autres nouvelles variantes.

Cela ne veut pas dire, cependant, que le stock NVAX ne sera pas du tout levé par Delta. Bien que le candidat de l’entreprise puisse mettre du temps à atteindre le marché américain, un analyste estime qu’il pourrait encore générer des ventes aux États-Unis.

Le mois dernier, B. Riley’s Mayank Mamtani a exposé le scénario possible. Citant l’efficacité et les éventuels avantages en termes de sécurité du candidat de Novavax, l’analyste pense toujours que ses ventes aux États-Unis pourraient être fortes. Même ainsi, Mamtani, un taureau Novavax de longue date, regarde peut-être l’entreprise avec des lunettes roses.

Le 26 juillet, Josh Enomoto d’InvestorPlace a expliqué pourquoi il y a peu de preuves suggérant que ceux qui ne sont toujours pas vaccinés choisiront le vaccin de Novavax plutôt que ceux qui sont déjà disponibles. C’est-à-dire que les perspectives du vaccin de Novavax, comme celle de d’Ocugen (NASDAQ :OCGN) Candidat Covaxin, est discutable,

Les marchés d’outre-mer restent son meilleur pari

Le catalyseur américain de Novavax pourrait encore jouer son rôle. Mais comme je l’ai déjà dit, les marchés étrangers sont son meilleur pari. Les économies développées et en développement ont commandé plus d’un milliard de doses du candidat de Novavax. En bref, même si le candidat ne parvient pas à entrer sur le marché américain, il pourrait toujours répondre (voire dépasser) les attentes que les investisseurs ont intégrées dans ses actions.

Pourtant, cela ne signifie pas que l’action NVAX est une valeur sûre. Les vents contraires de la production et de l’approvisionnement restent un problème clé pour l’entreprise. Dans l’état actuel des choses, ce ne sera qu’à la fin de 2021 que Novavax sera en mesure de produire une grande quantité de son vaccin.

Si elle fait face à de nouvelles difficultés et que le calendrier s’étend jusqu’en 2022, la société pourrait avoir des difficultés à atteindre les prévisions de revenus et de bénéfices de cette année. Les estimations moyennes des analystes pour 2022 prévoient un chiffre d’affaires de 5,23 milliards de dollars et un bénéfice par action d’environ 35,19 $. Pourtant, il peut y avoir une lueur d’espoir pour ses actionnaires. Étant donné que le stock est déjà réduit, si ces problèmes sont résolus, il pourrait monter en flèche.

Parce que les vaccins ne seront pas là pour toujours, l’expansion multiple des actions peut être limitée. Les investisseurs peuvent ne pas être disposés à donner à l’action NVAX un multiple de revenus de, disons, 15 ou 20 fois. Mais avec les actions actuellement évaluées à environ 5,7 fois l’estimation des bénéfices moyens de l’année prochaine, même une expansion multiple modeste pourrait encore augmenter les actions de près de 20%.

Ne pas radier Novavax

Novavax n’est peut-être pas à la place du catbird comme J&J, Moderna et Pfizer. Pourtant, il y a encore des moyens pour que ce stock éclate dans les mois à venir. S’il obtient une autorisation d’utilisation d’urgence et/ou une approbation complète de la FDA, il pourrait grimper, sur la base d’un optimisme renouvelé quant à ses chances aux États-Unis

Quant à ses perspectives à l’étranger, l’incertitude demeure quant à sa capacité à honorer toutes ses commandes. Cependant, étant donné que les actions sont fortement décotées en raison de ce problème, elles pourraient augmenter considérablement s’il devient clair que l’entreprise peut surmonter cet obstacle.

Gardez à l’esprit que de nouvelles déceptions pourraient encore faire chuter les actions NVAX. Mais parce qu’il a de nombreuses façons de sortir d’ici, n’annulez pas son potentiel.

