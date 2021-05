Malgré les défis du COVID-19, Indian Railways enregistre les meilleures performances de chargement de fret jamais enregistrées ; des détails

Au cours de l’exercice 2020-21, Indian Railways a réalisé des revenus de fret de 1 17 199 crores de roupies.

Coup de pouce au chargement de fret des chemins de fer indiens ! Au cours des 7 dernières années, Indian Railways a continué d’être le moteur clé de l’économie et à l’avant-garde de la transformation en améliorant les services aux passagers, en élargissant la connectivité, en améliorant les performances du fret et en renforçant la lutte contre la pandémie de Covid-19, a déclaré le ministre des Chemins de fer Piyush dit Goyal. Malgré la crise et les défis de Covid, le transporteur national a connu le chargement de fret le plus élevé jamais enregistré au cours de l’exercice 2020-2021. Selon le ministère des Chemins de fer, les chemins de fer indiens ont enregistré le chargement de fret le plus élevé jamais enregistré en un an en chargeant 1233 MT au cours de l’année 2020-21 contre 1210 MT au cours de l’exercice 2019-20.

Selon le ministère des Chemins de fer, au cours de l’exercice 2020-2021, les chemins de fer indiens ont généré des revenus de fret de 1 17 199 crores de roupies par rapport aux revenus de fret de 1 13 481 crores de Rs au cours de l’exercice 2019-20 (3,28% de plus). Il y a quelques jours, Indian Railways a annoncé avoir connu une croissance à deux chiffres de son trafic de fret. En mai 2021, le ministère a déclaré que les chiffres du fret continuaient de maintenir la dynamique élevée du transporteur national en termes de revenus et de chargement.

Selon un communiqué publié par le ministère le 26 mai 2021, par rapport à l’année normale 2019-2020, Indian Railways a enregistré une augmentation de plus de 10 % de son chargement de fret. Au cours de l’exercice 2021-2022, le chargement total de fret d’Indian Railways est de 203,88 MT, soit 10 % de plus que les chiffres de chargement de fret de l’exercice 2019-2020 (184,88 MT) pour la même période. Pour mai 2021, le chargement de fret est de 92,29 MT. Le ministère a ajouté que cela représente 10 % de plus que le chargement de fret de mai 2019 et 43 % de plus qu’en mai 2020, pour la même période.

En outre, Indian Railways a également introduit des services de train Kisan Rail pour transporter des produits agricoles dans toutes les régions du pays. En dehors de cela, il y a également eu une augmentation de la vitesse des trains de marchandises à environ 45 km par heure, contre environ 22 à 24 km par heure auparavant, ce qui a entraîné une capacité de ligne supplémentaire ainsi qu’une livraison rapide des marchandises.

