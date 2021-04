Malgré les défis du COVID-19, les chemins de fer indiens enregistrent l’électrification d’itinéraires la plus élevée jamais vue; des détails

Le transporteur national a enregistré l’électrification de la route la plus élevée jamais vue malgré les défis imprévus de la pandémie de COVID-19.

Électrification du réseau ferroviaire indien: un autre exploit incroyable des chemins de fer indiens et un pas vers le chemin de fer vert! Piyush Goyal, présidé par le ministère des chemins de fer, marche vers sa mission d’électrification à 100% de l’ensemble du réseau des chemins de fer indiens d’ici 2023. Dans cette direction, le transporteur national a enregistré l’électrification d’itinéraires la plus élevée jamais réalisée malgré les défis imprévus de la pandémie COVID-19 , enregistrant un bond de 37 pour cent en un an. Selon le ministère des chemins de fer, l’électrification de 6015 kilomètres parcourus (RKM) a été réalisée au cours de l’exercice 2020-21, dépassant l’électrification la plus élevée précédente de 5276 RKM en 2018-2019.

Selon les détails partagés par le ministère des Chemins de fer, sur le réseau à large écartement des chemins de fer indiens de 64 689 RKM, une longueur de 45 881 RKM (71%) a été électrifiée au 31 mars 2021. Au total, 34% de l’électrification ferroviaire a été achevé au cours des trois dernières années. Le ministère a en outre déclaré qu’un record de 24 080 RKM (37% des itinéraires à large voie des chemins de fer indiens) avait été électrifié depuis 2014 contre l’électrification de 4 337 RKM (7% de voies ferrées à large voie) au cours de la période 2007-2014.

Il y a quelques jours, la zone West Central Railway a achevé son électrification. Après l’inspection du commissaire en chef à la sécurité ferroviaire (CCT) et la mise en service de l’électrification du tronçon ferroviaire Kota – Chittaurgarh (Srinagar – Jalindri) au Rajasthan le 30 mars 2021, la zone West Central Railway est devenue la première voie ferrée zonale entièrement électrifiée du pays. Désormais, la voie ferrée zonale dispose d’un réseau ferroviaire électrifié 3012 RKM. Désormais, les trains circulant sur cette section ferroviaire peuvent être exploités à une vitesse plus rapide, selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal. Avec l’achèvement de l’électrification sur ce tronçon ferroviaire, il y a divers avantages pour le transporteur national tels que la réduction du temps de trajet, l’économie de carburant, ainsi que la protection de l’environnement.

