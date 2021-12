« Malgré les défis, nous avons exporté des produits de la mer d’une valeur de 700 millions de dollars jusqu’en octobre » : KS SRINIVAS, président, Marine Products Export Development Authority |Interview

KS Srinivas, président, Marine Products Export Development Authority

L’Inde est le plus grand producteur de crevettes d’élevage et représente près de 6 % de la production mondiale de poisson. Dans une interview avec Rajesh Ravi de FE, KS Srinivas, président de la Marine Products Export Development Authority (MPEDA), déclare que les exportations de fruits de mer ont rebondi et semblent solides. Il évoque l’impact du Covid-19 sur le secteur des produits de la mer et ses perspectives. Extraits :

Comment les exportations indiennes de produits de la mer s’en sortent-elles? Est-elle issue des contraintes induites par la pandémie ?

Nous sommes sortis de la situation du Covid-19 et faisons mieux que 2019-20. Le marché international s’est ouvert. Le dernier exercice a été mauvais pour les exportations de produits de la mer. Au cours du premier semestre 2019-2020, les exportations s’élevaient à 3,4 milliards de dollars et elles ont chuté à 2,7 milliards de dollars en 2020-21. Pour le premier semestre 2021-2022, il s’élève désormais à 3,7 milliards de dollars. Il y a une croissance de 37% en termes de valeur et de 23% en termes de volume d’une année sur l’autre. La cible fixée pour l’exercice est de 7,8 milliards de dollars et nous avons atteint près de 60 %.

Sans l’énorme augmentation des frais de transport, nos exportations auraient enregistré une augmentation de 40 à 45 % pour le premier semestre. Malgré toutes les contraintes de la pandémie, nous avons également obtenu une augmentation du prix unitaire des fruits de mer exportés à 6,17 $ le kilogramme, contre 5,63 $ signalé précédemment.

Il y a des rapports selon lesquels les exportations vers la Chine doivent passer par des contrôles stricts et il existe d’autres types d’obstacles ?

Le marché chinois est une grande préoccupation car ils prennent des précautions supplémentaires en raison de Covid. Il y a une vérification à plusieurs niveaux et le dédouanement est retardé. La Chine recherche l’acide nucléique Covid-19 même dans les matériaux d’emballage extérieur et a maintenant suspendu 51 unités indiennes indéfiniment. Fait intéressant, malgré tous les problèmes, nous avons exporté pour 700 millions de dollars de produits de la mer jusqu’en octobre (avril-octobre 2021) et avons atteint 68% de l’objectif annuel de 1 milliard de dollars.

La production aquacole a-t-elle diminué ? Il y a des rapports selon lesquels les aquaculteurs ont réduit l’ensemencement dans les fermes en raison du verrouillage ?

La production, qui comprend le tigre noir (monodon), est d’environ 8,5 tonnes lakh et elle est en augmentation. Dernièrement, il y a plus de demande pour le monodon. On craint également que l’élevage de vannamei ne devienne coûteux et que nous devrions nous concentrer sur notre tigre noir. L’augmentation de la superficie se produit, mais pas au rythme que nous voudrions qu’elle soit. La superficie consacrée à l’aquaculture est d’environ 1,6 lakh hectares. Nous devons augmenter la superficie car l’avenir est à l’aquaculture.

Êtes-vous préoccupé par les débarquements de poisson sur la côte indienne?

L’augmentation des activités cycloniques sur la côte indienne est préoccupante. Au cours du premier semestre de l’année, le total des débarquements de poisson en Inde est de 2 18 600 tonnes, contre 1 85 000 tonnes au cours de la même période de l’exercice précédent. Mais encore une fois, il existe des variations et des préoccupations dans le schéma d’atterrissage. À l’exception du Gujarat et de l’Andhra Pradesh, tous les autres États signalent une baisse des débarquements de poisson. Le Kerala et le Karnataka signalent une baisse considérable des débarquements.

Les frais de transport ont augmenté et la disponibilité des conteneurs serait inférieure ?

C’est un phénomène mondial. Il y a une grave pénurie de conteneurs et les frais de transport ont considérablement augmenté. Par exemple, si un exportateur devait exporter de l’Inde vers les États-Unis à la même période l’année dernière, il devait payer entre 4 000 et 8 000 dollars par conteneur. Maintenant, il doit payer environ 14 000 à 22 000 $ pour un conteneur. Les profits sont sous pression pour les exportateurs.

Dans le cadre de l’année du Jubilé d’Or de MPEDA, quelles sont les initiatives prises pour soutenir les agriculteurs et les exportateurs ?

Nous agrandissons l’installation de quarantaine à Chennai pour répondre à la demande croissante de géniteurs vannamei. Deuxièmement, nous allons moderniser les ports de pêche.

Le MPEDA a pris l’initiative de mettre à niveau et de moderniser l’infrastructure car nous pensons que l’hygiène est importante et cela nous rapportera de meilleurs rendements. Les ports ont besoin de salles d’enchères climatisées, d’eau potable et de leurs propres usines de glace. Troisièmement, nous augmenterons le stock de géniteurs du tigre noir. MPEDA a commencé la domestication des crevettes tigrées à Andaman en 2014 et nous allons bientôt démarrer un centre de multiplication de géniteurs.