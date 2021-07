Malgré les gains récents, c’est ce dont les commerçants THETA devraient s’inquiéter ⋆ Crypto nouveaux médias

Avec la plupart des yeux sur Bitcoin et Ethereum, il est presque surprenant, voire choquant, de voir un alt comme THETA enregistrer les gains hebdomadaires les plus élevés. En fait, même au moment de la rédaction, l’altcoin avait les gains hebdomadaires les plus élevés de 32,1% parmi les 20 premiers.

Ce n’est cependant pas la première fois que THETA surprend le marché. En fait, l’écosystème a connu des hausses de prix passionnantes en juin avant le lancement de Mainnet 3.0. Cette fois n’est pas différent puisque THETA a enregistré des gains de 72% du 19 juillet au 29 juillet.

Une correction massive

Le prix de THETA a enregistré les meilleurs gains hebdomadaires depuis le 10 mars alors que l’altcoin a explosé du retracement 78,6% de Fibonacci. En outre, il détenait la moyenne mobile simple (SMA) stratégiquement importante sur 50 semaines. Alors que le niveau de résistance de 6,35 $ pour l’alt a été testé lors de la hausse des prix, il n’a pas pu être inversé.

Néanmoins, l’action des prix de la crypto a comblé l’écart entre les plus bas plus bas après que sa correction massive ait ramené la valeur de l’alt au plus bas du cycle de 3,52 $. Au moment de mettre sous presse, THETA était en hausse de 63,74 % par rapport à son plus bas du cycle.

Que disent les métriques ?

Il est à noter que le Relative Strength Index (RSI) de THETA a touché la zone de survente pour la première fois depuis le 16 avril. Les volumes d’échanges pour l’altcoin, qui ont été faibles pendant la majeure partie de ce mois, ont également enregistré un bon bond.

Sur le front des prix, la plupart des indicateurs partageaient une perspective haussière. Cependant, un regard sur les métriques en chaîne de la crypto a brossé un tableau différent.

En fait, le scénario était plutôt neutre, voire baissier, pour THETA. L’écosystème de l’altcoin a été assez chauffé au cours des deux derniers mois. Son prix, cependant, a connu une montée en montagnes russes après avoir atteint des creux et des sommets inférieurs au cours de cette période.

Des volumes sociaux décevants

THETA, au moment de mettre sous presse, se négociait toujours à 61,55 % de moins que son ATH il y a trois mois. Cela étant dit, les volumes sociaux pour THETA ont également mis en évidence un sentiment de marché très neutre. Habituellement, ces hausses de prix sont marquées par des volumes sociaux plus élevés, ce qui n’était pas le cas pour l’altcoin.

Les gains de prix de 50% notés par l’alt seraient également dus en partie au lancement de la collection NFT de la chanteuse Katy Perry sur le réseau THETA et à son annonce d’investissement dans Theta Labs.

Les baleines encaissent-elles ?

En outre, une autre mesure inquiétante est la lente baisse du pourcentage de l’offre totale de stablecoin détenue par les baleines, à plus de 5 millions de dollars. Même à un prix élevé, l’indicateur a atteint des creux et a noté une lecture de 49 le 28 juillet, ce qui était aussi bas que ses niveaux de fin mai. Ergo, il semblerait que les baleines encaissent à ce prix élevé.

En revanche, l’activité de développement a atteint un niveau record le 27 juillet. Hélas, il a noté une baisse lorsque le prix a été corrigé, au moment de la rédaction.

Conclusion

Alors que THETA a enregistré les meilleurs gains de tous les meilleurs alts, les mesures semblaient suggérer qu’il serait difficile pour l’alt de maintenir ces prix une fois que le prix de Bitcoin ralentira. De plus, THETA n’a pas non plus dépassé la barre cruciale des 7 $, un niveau qui aurait déclenché une reprise à long terme.