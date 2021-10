Malgré les mises à niveau matérielles, le Surface Duo 2 à double écran de Microsoft souffre toujours d’une double personnalité

La nouvelle barre de notifications dans la charnière Surface Duo. (Photo . / Todd Bishop)

En ouvrant le Surface Duo 2 pour la première fois cette semaine, j’ai eu un test décisif pour savoir si Microsoft et Google avaient progressé sur le partenariat improbable qui a produit la première version de cet appareil Android l’année dernière : Gmail a-t-il enfin été optimisé pour le double écrans ?

La réponse est non, comme je l’ai découvert lorsque j’ai utilisé l’application de messagerie de Google. Tout comme avec Gmail sur le Surface Duo d’origine, le corps du message s’étend maladroitement sur l’écran de gauche, ce qui rend la fonctionnalité double écran du Duo difficile, voire impossible, à utiliser avec l’une des applications les plus populaires de Google.

Ceci malgré le fait que Gmail et d’autres applications Google sont préinstallés sur l’appareil aux côtés des propres applications de Microsoft, et les utilisateurs sont invités à se connecter à leurs comptes Google (en plus de leur compte Microsoft) lors du démarrage initial de la Surface Duo 2 .

L’application Outlook de Microsoft, en revanche, place la boîte de réception d’un côté et le corps du message de l’autre, comme elle l’a fait depuis la sortie du premier Duo l’année dernière.

C’est peut-être une plainte mineure, mais cela reflète mon expérience initiale en essayant une unité d’examen Surface Duo 2, prêtée par Microsoft cette semaine. La société a effectué de belles mises à niveau matérielles, notamment une caméra améliorée, des écrans légèrement plus grands, une connectivité 5G, un processeur plus rapide et une barre de vue pratique pour les notifications dans la charnière extérieure.

Microsoft Surface Duo 2. (Photo Microsoft)

Il existe également quelques autres applications et jeux non Microsoft qui ont été optimisés pour les écrans doubles. Notamment, l’application Google Play Books fonctionne bien pour la lecture sur les deux écrans du Duo, avec une page de chaque côté, correspondant à l’application Kindle d’Amazon à cet égard.

Cependant, l’expérience utilisateur dans son ensemble ressemble toujours à un travail en cours.

Certains des problèmes qui m’ont amené à retourner le Surface Duo d’origine que j’ai acheté l’année dernière n’ont pas été résolus. Le principal d’entre eux est la façon dont la barre des tâches passe d’une configuration serrée sur un écran pour couvrir vaguement le bas de deux écrans lorsqu’une application est fermée, ce qui rend la tâche simple d’appuyer sur une icône semblable à jouer à Whac-a-mole. Il doit y avoir une meilleure façon de le faire.

Couplé avec l’aperçu initial de cette semaine des applications Android pour Windows 11, ma première expérience d’utilisation du Surface Duo 2 me laisse me demander, encore une fois, si la solution ultime sera pour Microsoft d’abandonner Android et de développer un appareil Windows à double écran, retour en terrain connu.

La société poursuivait cela auparavant avec le plus grand appareil Surface Neo à double écran et Windows 10X, qui a été suspendu indéfiniment l’année dernière. En espérant qu’ils retentent leur chance.

J’en suis encore aux premiers stades de l’utilisation de la Surface Duo 2 et je garde l’esprit ouvert, mais ce sont mes premières impressions et ce que je retiens.

La Surface Duo 2 de Microsoft est disponible dès maintenant à un prix de départ de 1 500 $.