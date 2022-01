Malgré les problèmes d’approvisionnement, la Xbox Series X/S est la génération de matériel la plus vendue de Microsoft à ce jour

La rareté et la difficulté d’accès au Xbox Series X/S et PS5 est devenu quelque chose d’un mème au cours de la dernière année plus. La nouvelle génération de matériel fait de belles promesses aux consommateurs, mais la plupart ont un problème très simple : ils ne peuvent tout simplement pas mettre la main sur ces foutues machines.

Cela n’a cependant pas d’impact sur les ventes du matériel disponible. Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Microsoft a confirmé que les systèmes Xbox Series X/S continuent de se vendre plus rapidement que n’importe quelle génération précédente de consoles Microsoft. Prenez ça, les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Nous savons que la série X/S se vend bien depuis un certain temps maintenant ; en janvier de l’année dernière, nous avons entendu dire que la Xbox Series X/S était la plate-forme la plus vendue au Royaume-Uni (bien que, par la suite, il ait été signalé que la PS5 a dépassé la série X/S 2:1 au premier trimestre de la même année ).

Selon le patron de Xbox, Phil Spencer, dans l’interview, la pénurie de matériel Xbox Series X/S est en fait davantage liée à une demande accrue pour les machines – et non à cause de moins de consoles produites par rapport aux générations précédentes.

« De retour, qu’aurait-il été en mars ou avril 2020, nous avons vendu des consoles, ce que nous ne faisons jamais. Parce que vous avez eu cette soudaine augmentation d’utilisation », a-t-il expliqué. « Nos réseaux ont été exploités au fur et à mesure que les gens arrivaient. Et l’équipe a travaillé dur pour répondre à cette demande. Et à certains égards, nous essayons toujours de le faire.

« Quand vous pensez à essayer d’acheter une Xbox ou une nouvelle PlayStation en ce moment sur le marché, ils sont vraiment difficiles à trouver. Et ce n’est pas parce que l’offre est plus petite qu’elle ne l’a jamais été. L’offre est en fait aussi importante qu’elle ne l’a jamais été. C’est que la demande dépasse l’offre pour nous tous. »

Spencer poursuit en notant que « nous avons »[Xbox has] vendu plus de cette génération de Xbox, qui est Xbox Series X et S, que nous avions n’importe quelle version précédente de Xbox », et note que le travail de l’entreprise, maintenant, est de « répondre à la demande » de la base de consommateurs.

Alors, qu’est-ce que cela signifie en termes de nombres? Niko Partners (analystes de l’industrie) estime que la Xbox Series X/S a expédié 12 millions d’unités Series X/S. Pas mal, hein ?

Voyons si Microsoft peut maintenir cet élan au fur et à mesure que la génération se poursuit, et la société voit plus de concurrence de la part de Sony, Nintendo et Valve dans l’espace matériel.