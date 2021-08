Malgré les records, Mario Kart 64 champion prend sa retraite pour trahison

Image : Nintendo

Matthias Rustemeyer est l’un des grands de Mario Kart 64. Peut-être même le meilleur. Il est certainement le plus célèbre, ayant dominé le plus haut niveau de sa scène compétitive pendant la plus grande partie d’une décennie. Et maintenant, il prend sa retraite.

“J’ai complètement perdu la valeur clé pour continuer: le plaisir”, a-t-il écrit dans un article annonçant la décision. Une rivalité tendue avec le nouveau champion du jeu en est l’une des principales raisons.

La plupart des gens en dehors de Mario Kart 64 speedrunning n’avaient jamais entendu parler de Rustemeyer jusqu’à ce que YouTuber SummoningSalt publie une vidéo l’année dernière documentant la récente quête du joueur allemand pour dominer le classement dans toutes les catégories de records du monde sans raccourci du jeu. La vidéo a recueilli plus de 2 millions de vues et a fait de Rustemeyer une mini-légende parmi les joueurs occasionnels de Mario Kart 64 et les amateurs de speedrun général. Lorsque SummoningSalt a annoncé plus tôt cette semaine que quelqu’un avait finalement réussi à obtenir les 32 records du monde, beaucoup ont supposé qu’il parlait de Rustemeyer. Mais il ne l’était pas. Cet honneur sans précédent est plutôt allé au rival de longue date de Rustemeyer, Daniel Burbank.

La compétition intense est au cœur de toute scène de speedrunning. Cela incite les grands joueurs à découvrir continuellement de meilleures stratégies et à battre de nouveaux records. Pendant longtemps, c’est ainsi que la rivalité entre Rustemeyer et Burbank a semblé fonctionner. Lors de sa candidature en 2018 pour le record du monde convoité 32/32, Rustemeyer s’en est approché, remportant divers records de Burbank uniquement pour que ce dernier travaille dur pour les récupérer. D’autres joueurs de haut niveau de Mario Kart 64 ont fait de même, gardant l’objectif insaisissable juste hors de portée même si Rustemyer est resté le champion du classement général.

Puis tout a changé l’été dernier. Alors que Rustemyer semblait, sur le papier, toujours être le champion incontesté, en réalité, Burbank accumulait des records du monde qu’il avait enregistrés mais jamais officiellement publiés. Le 11 juin, il a tristement « non thésaurisé » toutes ces fois, réclamant un certain nombre de nouveaux records du monde et brisant ainsi le long règne de Rustemyer.

G/O Media peut toucher une commission

Burbank était le nouveau champion. Rusteymer s’est senti trahi. Burbank a écrit de longues excuses, mais ni l’un ni l’autre n’a communiqué en dehors des tournois en direct depuis.

“Dan a retiré 15 WR en juin 2020 (moi et d’autres m’a trompé pendant 15 mois !) Et a complètement détruit l’endroit que j’aimais visiter presque quotidiennement ; certains joueurs ont quitté la scène, beaucoup étaient contrariés et déçus, j’ai pensé à la retraite mais j’ai continué après avoir reçu beaucoup de soutien et une future interdiction de thésaurisation avec streaming obligatoire pour Dan », a déclaré Rustemeyer à Kotaku sur Discord.

“C’était en fait 17 nouveaux WR”, a déclaré Burbank à Kotaku sur Discord. « La plupart d’entre eux étaient sur des pistes où j’avais déjà eu un WR et l’écart avec le premier était très petit. Certains d’entre eux étaient des pistes où il y avait déjà une cravate WR. Quelques pistes, j’ai battu le WR répertorié plus d’une fois pendant que je thésaurisais. Au total, il y a eu 22 fois que je n’ai pas lâché ce que j’avais conduit.

La thésaurisation n’est pas contraire aux règles, mais certains membres de la communauté la considèrent pour le moins comme une mauvaise forme.

“La thésaurisation a causé des dommages durables à Matthias, et même si je lui ai laissé un peu d’espace l’année dernière après la récupération, il n’y avait aucun moyen que je puisse tout arranger”, a déclaré Burbank. «J’ai proposé à la communauté et à Matthias de se retirer et que je ne ferais jamais de rapport sur tout ce que je jouerais, mais ils ne le voulaient pas non plus. Bien que je me sente et que je ressens encore beaucoup de culpabilité pour ce que j’ai fait à Matthias et à la communauté, j’adore ce jeu et je voulais continuer à jouer et j’ai finalement eu le temps de pousser mes capacités aussi loin qu’elles pouvaient aller.

Au cours de l’année qui a suivi, Burbank a continué à rouler à un rythme impressionnant tandis que Rustemeyer, dégonflé et de plus en plus consommé par d’autres parties de sa vie, luttait pour suivre le rythme.

“La bataille que nous avons eue cette année était de loin la plus grande bataille de l’histoire du MK64”, a déclaré Burbank à Kotaku. « Il n’y avait pas un esprit de compétition jovial. bien que. Je suis sûr que c’était personnel pour lui après ce qui s’est passé l’année dernière.

Alors que les deux hommes disputaient furieusement plusieurs records du monde au début de cette année, en juillet, il était clair que Rustemeyer n’avait pas le même combat en lui pour défier le titre 32/32 de Burbank qu’il avait eu des années auparavant lorsqu’il l’avait tenté auparavant.

“La vraie vie s’est rattrapée en mai, et j’avais besoin d’une pause dans la récréation la plus intense que j’aie jamais eue, car d’autres activités sont redevenues possibles”, a-t-il déclaré. «Je suis revenu plus tôt que prévu en juillet parce que Dan est passé d’une légère avance à 28 à 29 WR avec un temps de jeu insensé tous les jours. Je n’ai pas ressenti le même feu pour me battre pendant les mois d’été. Et avec son histoire accumulée, je me suis forcé à jouer plutôt que d’en profiter pleinement.

Burbank, qui a finalement remporté le titre plus tôt cette semaine, semble également avoir été le dernier clou dans le cercueil des ambitions restantes de Rustemeyer pour Mario Kart 64. Rustemeyer a refusé de féliciter Burbank dans les jours qui ont suivi.

“Certaines personnes me traiteront de mauvais perdant lorsque je refuserai de féliciter, mais Dan a perdu tout mon respect l’année dernière. Et, pour moi : esprit sportif > esprit de jeu », a-t-il déclaré. “Il craignait la bataille loyale et s’est faufilé au sommet pour que je ne puisse pas défendre correctement, et bien qu’il soit devenu un compétiteur très fort, c’est une perte.”

Alors que le soleil se couche sur la communauté compétitive de Mario Kart 64 pour Rustemyer, la façon dont Burbank en parle ressemble davantage à l’aube d’une nouvelle ère.

Image : Nintendo / Kotaku

“Il y a eu plus de gens qui ont joué à MK64 l’année dernière que jamais”, a déclaré Burbank, bien qu’il admette que ses actions de l’été dernier ont eu un impact négatif durable. “La communauté globale de mariokart64.com (y compris les autres Mario Karts) est devenue beaucoup plus divisée que jamais au cours des dernières années. Le déstockage a certainement joué un rôle dans cela, mais il s’est quand même divisé pour de nombreuses raisons. »

Pourtant, Burbank est optimiste quant aux nouvelles frontières de la compétition qui ont encore de la place pour s’ouvrir, malgré le fait que les coureurs se battent désormais pendant des fractions de seconde sur des parcours hautement optimisés.

« Il y a un nouveau karter à venir, Xander, qui a en fait obtenu le Turnpike flap WR de Toad il y a quelques semaines. Ensuite, je l’ai repoussé, mais il va continuer à s’améliorer de plus en plus », a déclaré Burbank.

De son côté, Rustemeyer est peut-être prêt à oublier, mais il n’est pas prêt de pardonner.

“Je me fiche que certaines personnes me traitent de mauvais perdant, je suis un gars qui traite les joueurs justes avec beaucoup de respect et qui n’oublie pas ceux qui vont à l’encontre du code d’honneur pour élever leur propre ego au-dessus d’un communauté entière avec une histoire si riche », a-t-il écrit dans son message de retraite.

Quoi qu’il en soit, personne n’oubliera Matthias de si tôt. Le message du forum était jonché de remerciements et de vœux.

Un fan a écrit : « Merci pour tout ce que vous avez fait pour la communauté MR. Tu vas nous manquer. Bravo à la CHÈVRE ! »