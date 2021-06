Malgré les revers, l’avenir reste brillant pour Novavax Stock

La plupart d’entre nous n’attendent pas pour mettre pleinement notre année pandémique dans le rétroviseur. Mais quand il s’agit de Novavax (NASDAQ :NVAX), prospérer est toujours une question de Covid-19. Jetons un coup d’œil à ce qui se passe à la fois sur et en dehors du graphique des prix avec l’action NVAX.

La vie est belle, non ? Si vous êtes américain, où 41 % de la population a été vaccinée et Moderna (NASDAQ :ARNm), Pfizer (NYSE :PFE) et Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) les vaccins sont si abondants que les organismes de réglementation de la santé ont proposé de payer des prix allant jusqu’à 1 million de dollars pour les dragueurs de talons pour se faire vacciner – oui, c’est le cas.

Pour la majeure partie du monde ailleurs dans le monde, cependant, Covid-19 reste un problème important avec de graves conséquences. Ces dernières semaines, l’Inde a battu des records d’infection, et bien que les choses s’améliorent là-bas, le fait demeure que seulement 10 % de la population mondiale est même partiellement vaccinée. De plus, ce nombre est nettement inférieur dans les pays sous-développés.

NVAX à la rescousse ?

Le candidat médicament contre le coronavirus de Novavax, le NVX-CoV2373, utilise des matériaux génétiques qui imitent la protéine de pointe de Covid. Et lorsqu’il est associé à un immunoadjuvant pour stimuler la réponse immunitaire des patients, le vaccin s’est avéré incroyablement robuste. Des études cliniques ont confirmé une efficacité de 96 % contre le virus d’origine. Il a également montré des taux de réussite de 86% et 55% contre les variantes britanniques et sud-africaines. Bonne droite?

Mais NVAX a eu sa part de revers. Les plus grands défis ont été les problèmes de production et le passage à travers le processus réglementaire, les luttes habituelles parmi les petites entreprises de biotechnologie. Pourtant, cela a laissé NVX-CoV2373 incapable d’obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence (encore).

Aujourd’hui, il est très peu probable que Novavax voie son vaccin distribué dans les pays du G7. Mais tout n’est pas perdu pour le stock NVAX.

Il y a de l’espoir pour un avenir meilleur pour toutes les parties concernées (au-delà de ces autres parties qui font déjà rage dans des hotspots plus insouciants). Le mois dernier, NVAX s’est associé à l’alliance mondiale pour les vaccins Gavi. L’accord prévoit que Novavax fabriquera et distribuera 350 millions de doses de son vaccin recombinant aux pays en développement.

En fin de compte, si l’accord porte ses fruits et que NVAX commence à vacciner avec succès les populations mondiales qui en ont désespérément besoin, la société devrait voir ses revenus atteindre des milliards d’ici l’année prochaine. Couplé à une valorisation NVAX qui a été réduite de près des deux tiers à environ 13 milliards de dollars, ainsi qu’à des liquidités vitales d’environ 2 milliards de dollars, une troisième vague de succès semble de plus en plus probable sur le tableau des prix.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action NVAX

Pour être clair, il reste encore beaucoup à faire sur les victoires futures en ce qui concerne la longévité des actions NVAX. Elle doit devenir une entreprise qui prospère, plutôt que de revenir à son statut menacé d’avant Covid avant Covid. Mais les conditions semblent aujourd’hui assez prometteuses sur le graphique des prix.

Comme le révèle le graphique hebdomadaire des prix, les actions ont reculé depuis début 2021 pour tester la ligne de tendance et le support de 62%. De plus et de manière assez haussière, le défi s’est transformé en un pivot bas confirmé. Combiné à une configuration stochastique bien positionnée, cette action sur les prix pourrait marquer le début d’une troisième vague vers de nouveaux sommets historiques pour NVAX et ses investisseurs.

Pour les investisseurs sympathiques au potentiel de Novavax, je recommanderais le collier d’octobre à 150 $/290 $. Compte tenu de ce qui se passe hors et sur le graphique des prix, cette stratégie dynamique à risque limité est le meilleur traitement pour des gains sains et une protection antivirale contre la grippe de l’ours.

