Malgré les rumeurs, le Barça et la Juve nient l’échange de Griezmann et Dybala

Si vous avez été déçu par un éventuel accord d’échange entre Saul et Antoine Griezmann, j’ai une bonne rumeur pour vous. Selon L’Equipe via Sport, Barcelone et la Juventus sont aux premiers stades d’un éventuel accord d’échange entre Antoine Griezmann et Paulo Dybala.

Respire profondément.

Maintenant, avant que je ne me laisse aller et que vous soyez tous trop excités, je dois être honnête et dire également que notre homme Fabrizio Romano rapporte que les deux parties ont nié toute discussion sur un accord d’échange en cours. Qu’en fait, la Juventus attend l’agent de Dybala pour entamer des pourparlers sur une prolongation de contrat.

Tout cela peut être de la foutaise. Cependant, voir Dybala à Barcelone a été un de mes rêves malgré les hauts et les bas de Dybala au cours des deux dernières saisons. Donc j’apprécierais encore quelques simples rumeurs à ce sujet pendant quelques semaines, s’il vous plaît.