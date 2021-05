Malgré les rumeurs, Oliver Kahn du Bayern Munich apprécie à la fois Manuel Neuer et Alexander Nübel

Dans une interview avec Sport Bild (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, s’est adressé à l’éléphant dans la pièce entourant la situation du gardien de but de son club.

Plus précisément, Kahn a répondu aux rumeurs selon lesquelles les Bavarois pourraient être prêts à prêter ou à vendre le prospect prisé Alexander Nübel.

«Chez Alexander Nübel, nous avons recruté l’un des plus grands talents de gardien de but en Europe. Nous avons besoin d’excellents gardiens de but », a déclaré Kahn. «Nous avons un nouvel entraîneur et de grands objectifs. Nous ne pensons pas à laisser Alexander partir pour le moment.

On a ensuite demandé à Kahn, un gardien de but légendaire pendant ses jours de jeu, si le partant sortant Manuel Neuer devrait renoncer à quelques départs pour aider à rendre les choses plus agréables pour le jeune et enthousiaste Nübel.

Kahn ne semblait pas trop optimiste sur le fait que Neuer était tout à fait prêt à céder le temps de jeu à son héritier présumé.

«Je pense que Manu est encore plus ambitieux que moi», a déclaré Kahn. «Il préfère toujours jouer. Il est de classe mondiale et unique.