Malgré l’hystérie critique de la théorie raciale, nous devons enseigner aux enfants le racisme

C’était une journée normale dans l’un de mes cours d’histoire des États-Unis de 11e année. Pendant le cours, un enfant, je l’appellerai Billy, m’a demandé : « Pourquoi est-ce si grave que la police tue quelqu’un ? Pourquoi y a-t-il tant de bruit à propos de celui-ci ? Il aurait dû juste écouter la police.

Alors que cette conversation aurait pu avoir lieu cette année, elle a eu lieu au printemps 2015, au milieu du tollé médiatique entourant Freddie Gray, un jeune homme noir décédé alors qu’il était en garde à vue à Baltimore. Mais Billy ne comprenait pas pourquoi cela se produisait, et maintenant, moi, un professeur de lycée, j’étais chargé d’expliquer ce moment national à mon jeune élève. J’ai donc pris une profonde inspiration et me suis lancé dans un bref contexte historique sur l’histoire de la brutalité policière, la résistance des Noirs à celle-ci et comment tout cela remonte à l’ère de la reconstruction de l’Amérique.

Ces conversations ont lieu souvent dans ma classe. Les jeunes veulent comprendre le monde qui les entoure, et c’est mon travail de faire de mon mieux pour les aider à comprendre les choses, même si c’est juste en leur fournissant une connaissance des événements passés qui ont créé les inégalités dont ils sont régulièrement témoins. Qu’il s’agisse d’une police tuant des Noirs non armés, de violences anti-asiatiques pendant la pandémie de Covid-19 ou de vidéos virales de personnes faisant des appels racistes au 911, les étudiants veulent savoir. Je suis fier d’aider les enfants à établir des liens entre ce genre d’événements et l’histoire de notre pays.

C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis si frustré par toutes les mauvaises critiques qui circulent parmi les politiciens, les médias sociaux et les nouvelles liées à la théorie critique de la race et à l’enseignement de l’histoire raciale de l’Amérique dans les classes de la maternelle à la 12e année. La réalité est que les enfants parlent de race, de systèmes d’oppression et du passé horrible de notre pays de toute façon – de la couverture médiatique aux manifestations de l’été dernier en passant par cette même controverse, mes étudiants absorbent ces conversations et veulent en savoir plus. Je ne suis qu’un enseignant et il n’y a aucun moyen de généraliser ce qui se passe partout. Mais je crois que mes étudiants sont assez intelligents et mûrs pour gérer la vérité.

La plupart des personnes qui discutent de la théorie critique de la race ne discutent pas vraiment de la théorie elle-même, qui est quelque chose enseignée dans certaines facultés de droit, mais pas – pour autant que je sache – dans la plupart des écoles K-12. Au lieu de cela, ces critiques semblent parler d’un vidage du cerveau de mots à la mode sans rapport liés à des sujets brûlants dans la société, tels que le racisme, les privilèges, la diversité, l’équité et l’inclusion. Peu importe que la plupart n’aient pas été dans une classe d’histoire de la maternelle à la 12e année depuis leur inscription.

J’ai enseigné dans des classes à majorité noire et à majorité blanche. Un trait qui est le même dans les deux cas est que les parents envoient leurs enfants à l’école dans l’espoir que leurs enfants seront préparés pour une vie meilleure à l’avenir. Certains législateurs et experts de l’État exploitent ce désir et ont fabriqué une crise entourant le CRT précisément parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c’est. Le but est d’effrayer les parents, qui dissuaderont ensuite les enseignants de discuter d’une représentation précise des événements passés aux États-Unis. Mais la vérité est que nous devrions avoir ces conversations sur le racisme et la vérité sans fard sur le passé de notre nation avec nos étudiants. Un parent bien intentionné devrait vouloir que ses enfants comprennent le CRT, l’exceptionnalisme américain, ainsi que d’autres cadres qu’ils peuvent utiliser pour comprendre la société américaine.

Enseigner aux enfants les réalités peu recommandables de l’histoire des États-Unis ne leur apprendra pas à haïr ce pays. En tant que femme noire et arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille d’au moins une personne esclave, j’ai grandi avec une compréhension claire que le passé de notre pays n’était pas tout bon, pour tout le monde, tout le temps. C’est en fait à cause de cela que j’ai fait le travail de ma vie pour aider les jeunes à comprendre l’histoire afin qu’ils puissent créer un avenir meilleur. J’ai peut-être abandonné la plupart des gens de mon âge et plus, mais l’éclat que je vois dans mes salles de classe me donne toujours de l’espoir.

Je crois aussi que nous n’aidons pas les enfants en leur mentant. En leur disant la vérité sur la façon dont notre pays a été construit, les enfants m’apprécient davantage. C’est une chose de discuter du New Deal comme solution à la Grande Dépression. C’en est une autre de leur montrer les cartes du logement du New Deal, de leur dire comment l’aide au logement a exclu de nombreux Noirs et comment ces problèmes sont liés aux cartes économiques et raciales actuelles dans de nombreuses villes américaines.

Il est également utile d’enseigner aux enfants à évaluer les informations sous plusieurs angles – cela les rend meilleurs dans tous les aspects de la vie. Nous devrions absolument parler de George Washington et Thomas Jefferson, mais nous devrions aussi parler d’Ona Judge, de Sally Hemings et d’autres qu’ils ont réduits en esclavage. Nous devrions lire l’Indian Removal Act, mais nous devrions également examiner les documents écrits du point de vue des peuples autochtones qui ont été expulsés. C’est en apprenant tous ces détails que les élèves obtiennent une image beaucoup plus riche de ce pays lorsque nous partageons les défauts, ainsi que les réussites.

Certains peuvent être mal à l’aise parce que discuter de problèmes liés à la race entraînera des questions pour lesquelles les réponses peuvent ne pas être si évidentes. Des étudiants m’ont demandé si la résistance des Blancs à Brown v. Board avait conduit à la fondation de leur école. Ils ont également demandé si le redlining était la raison pour laquelle il y avait tellement plus de Noirs dans le sud de Dallas que dans le nord, où nous vivons et fréquentons l’école. Ils posent également des questions sur des problèmes comme le patriarcat, le capitalisme et l’oppression auxquelles je ne suis certainement pas qualifié pour répondre en 30 secondes. Quand j’ai commencé à enseigner, j’étais terrifiée à l’idée de dire aux enfants que je ne connaissais pas la réponse. Je pensais que j’aurais l’air d’un raté. Maintenant, j’accepte les questions et j’aide les enfants à apprendre des stratégies pour trouver des réponses.

Certains disent que parler de racisme apprendra aux enfants à se sentir mal d’être blancs. Oui, il est difficile d’apprendre que le succès d’un individu est très souvent lié au statut socio-économique et au code postal plutôt qu’au travail acharné et à l’intellect, et certains étudiants se sentiront sans aucun doute mal de vivre dans une société qui accorde et refuse des privilèges en fonction d’un statut sur lequel la plupart n’ont aucun contrôle. Mais c’est une bonne chose. Ma grand-mère a dit que lorsque vous apprenez mieux, vous faites mieux. Je veux que les enfants découvrent ces systèmes et travaillent pour les changer.

Plus tôt cette année, le 6 janvier, j’enseignais en classe virtuelle lorsque l’insurrection au Capitole a commencé. Heureusement, il s’agissait d’un cours au choix sur les questions raciales dans la société. Les étudiants et moi-même étions reconnaissants de l’espace sûr pour traiter nos questions et réactions à cet événement qui se déroule en temps réel. Ce n’est pas inhabituel pour nous. Mes étudiants ont demandé pourquoi les conditions pandémiques variaient autant d’un État à l’autre – ce à quoi je leur dis que c’est le 10e amendement en action. Ils sont choqués d’apprendre que les élections de 1800 ou 1824 ont été plus dramatiques que 2016 ou 2000.

Ironiquement, alors que peu d’enseignants de la maternelle à la 12e année pourraient définir la théorie critique de la race avant 2021, beaucoup en parleront probablement l’année prochaine. Pour moi, cela ressemblera probablement à la planification d’une discussion en classe sur la controverse au cours de mon unité d’introduction à l’histoire des États-Unis et d’une analyse plus approfondie de mes questions raciales et de mes cours d’histoire afro-américaine. En tant qu’enseignant, c’est un tel cadeau lorsque les gros titres de l’actualité rendent tellement plus facile de rendre l’histoire pertinente pour mes élèves de 11e.

Jania Hoover, EdD, est professeure d’études sociales et directrice de département au Texas avec 16 ans d’expérience dans l’enseignement dans des écoles publiques et privées. Elle a conçu des programmes d’études et enseigne actuellement des cours sur l’histoire des États-Unis, l’histoire des Afro-Américains, l’histoire des Amérindiens et les problèmes raciaux dans la société américaine.