Malgré l’incertitude réglementaire, l’investissement indien en crypto augmente de 19 900 % en un an

Malgré le climat réglementaire incertain de l’Inde concernant les actifs cryptographiques, les investissements à l’échelle nationale dans les actifs numériques ont augmenté d’environ 19 900 % au cours de la dernière année.

Selon les données de la société d’analyse de blockchain Chanalysis que Bloomberg a publiées le 28 juin, les investissements cryptographiques ont bondi à la mi-2020 avant de devenir paraboliques alors que les marchés atteignaient de nouveaux sommets historiques vers la fin du quatrième trimestre.

Chainalysis estime que le total investi dans les crypto-monnaies en Inde est passé de 200 millions de dollars à 40 milliards de dollars au cours de l’année écoulée, et la firme estime que 15 millions d’Indiens sont exposés aux crypto-monnaies.

Valeur mensuelle de la monnaie fiduciaire investie dans la crypto par les Indiens: Chainalysis

Les données illustrent l’impact positif de la décision de mars 2020 de la Cour suprême de l’Inde d’annuler l’interdiction imposée par la Reserve Bank of India aux institutions financières de fournir des services bancaires aux entreprises exploitant des actifs numériques.

Cependant, cela n’a pas été tout à fait facile pour le secteur indien de la cryptographie depuis que la Cour suprême a annulé l’interdiction de la RBI en mars dernier, et les législateurs ont fréquemment menacé une nouvelle législation interdisant les actifs cryptographiques au cours des 15 derniers mois. .

Malgré les menaces persistantes d’une nouvelle répression réglementaire, Sandeep Goenka, co-fondateur de la bourse locale ZebPay, a souligné l’appétit croissant pour les actifs numériques chez les Indiens âgés de 18 à 35 ans, notant une préférence pour l’investissement dans les crypto-monnaies par rapport à l’or. . Il a dit à Bloomberg :

«Il est beaucoup plus facile pour eux d’investir dans la cryptographie que dans l’or car le processus est si simple. Vous vous connectez à internet, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, vous n’avez pas à les vérifier, contrairement à l’or.”

En rapport: La loi indienne existante pourrait imposer une taxe de 2% sur les crypto-monnaies achetées sur les bourses étrangères

L’homme d’affaires local de 32 ans, Richi Sood, fait partie de ceux qui se sont détournés de l’or au profit des crypto-monnaies. Sood a investi plus de 13 000 $ dans des actifs numériques depuis décembre, après avoir encaissé une partie de sa position lorsque BTC a dépassé les 50 000 $ en février avant de réinvestir au milieu de la récente crise.

« Je préfère mettre mon argent en crypto-monnaies qu’en or. Les crypto-monnaies sont plus transparentes que l’or ou la propriété et les retours sont plus rapides », a-t-il déclaré.