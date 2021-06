Malgré l’incitation de Trump, les législateurs du GOP de Pennsylvanie se sont divisés sur l’audit des élections de 2020 ⋆ .

Les principaux législateurs du GOP en charge des réformes électorales potentielles en Pennsylvanie semblent divisés sur l’opportunité de procéder à un audit par un tiers des résultats des élections de novembre de l’État.

L’incertitude survient après que l’ancien président Donald Trump a appelé nommément les dirigeants du GOP de l’État – y compris le président du Sénat Pro Tempore Jake Corman, R-Bellefonte et le président du comité du gouvernement de l’État Dave Argall, R-Pottsville – dans une déclaration laconique exigeant « un audit médico-légal complet » identique à celui entrepris en Arizona.

“Les habitants de Pennsylvanie et d’Amérique méritent de connaître la vérité”, a déclaré Trump. « Si les dirigeants du Sénat de Pennsylvanie n’agissent pas, ils ne pourront jamais être réélus !

Argall a déclaré au Penn Capital-Star qu’il “examinait toujours les avantages et les inconvénients” tandis que son homologue à la Chambre, le président Seth Grove, R-York, a rejeté l’idée d’emblée.

“La Chambre des représentants de l’Autorité palestinienne n’autorisera aucun autre audit sur les élections précédentes”, a-t-il tweeté jeudi. “Nous nous concentrons sur la réparation de notre loi électorale enfreinte pour rendre plus facile le vote et plus difficile à tricher.”

Le président Biden a remporté la Pennsylvanie par moins de 81 000 voix en novembre. La campagne Trump a déclenché une série de poursuites alléguant une fraude électorale par correspondance qui ont ensuite été rejetées. Plusieurs législateurs républicains ont soutenu l’effort, dont trois qui se sont rendus à Phoenix mercredi pour visiter le site d’audit et recevoir un briefing sur ses résultats.

Le représentant Rob Kauffman, R-Chambersburg, et les sénateurs Doug Mastriano, R-.sburg, et Cris Dush, R-Wellsboro, ont rencontré les législateurs de l’Arizona mercredi, selon un tweet de la sénatrice Wendy Rogers, R-Flagstaff. La surprise de Biden dans l’État est survenue avec une marge de 10 000 voix sur plus de 3,1 millions de voix, la grande majorité étant recueillie dans le comté de Maricopa.

« Quarante-sept pour cent de la population de ce pays n’a pas confiance en l’intégrité électorale – électorale en ce moment », a déclaré Dush au Wall Street Journal. “Et mes électeurs sont très en colère, avec l’absence de tout mouvement pour essayer de savoir ce qui s’est passé.”

Mastriano, qui a essuyé des critiques ces derniers mois pour avoir organisé un voyage en bus pour les résidents afin de participer au rassemblement « Stop the Steal » du 6 janvier, a déclaré dans une interview au journal qu’il « ne voulait pas renverser quoi que ce soit ».

Le sénateur maintient qu’il a quitté les rassemblements du 6 janvier avant qu’une foule violente ne prenne d’assaut le bâtiment du Capitole. Mais il est resté un ardent partisan de Trump, qui, selon lui, l’a encouragé à se présenter au poste de gouverneur en 2022.

“J’essaie juste de savoir ce qui s’est bien passé, ce qui n’a pas fonctionné ?”, a-t-il déclaré. « Et comment pouvons-nous avoir de meilleures élections à l’avenir ? »

Selon un rapport de l’Arizona Mirror, Wake Technology Services, basé en Pennsylvanie, faisait partie de l’équipe d’audit de l’Arizona, organisée par Cyber ​​Ninjas. Le journal a déclaré que la société avait également audité les résultats des élections dans le comté de Fulton, en Pennsylvanie, bien qu’il ne soit pas clair qui a payé pour l’effort – ou pourquoi.