Malgré l’interdiction chinoise, 145 nœuds Bitcoin y fonctionnent toujours

Alors que les institutions financières et les rampes d’accès peuvent être interdites, le réseau Bitcoin P2P est à l’abri.

Malgré la récente interdiction de Bitcoin en Chine, le pays compte toujours au moins 145 nœuds Bitcoin en ligne, selon les données de Bitrawr.com. Alors que des entreprises centralisées telles que la bourse BTC Huobi et la boutique de commerce électronique Alibaba retirent les services liés au bitcoin du pays asiatique, les systèmes distribués comme le réseau Bitcoin lui-même peuvent rester sur place.

Le 24 septembre, la Banque populaire de Chine (PBoC) a appelé à une interdiction nationale du Bitcoin et des crypto-monnaies en republiant une note du 15 septembre. institutions financières de premier plan du pays pour aider la PBoC à empêcher les citoyens chinois d’échanger l’actif.

Les institutions financières réglementées, par définition, se conforment aux lois et règlements du pays dans lequel elles opèrent. Leur nature centralisée permet une application facile de la loi et une responsabilité directe. Une source centrale d’informations et de vérité détaille toutes les activités et transactions effectuées avec et par l’organisation. En conséquence, deux entreprises de premier plan ont déjà annoncé leur retrait partiel ou total de Chine.

L’échange Bitcoin Huobi a déclaré dans un communiqué le 26 septembre qu’il retirerait progressivement les comptes d’utilisateurs existants en Chine continentale d’ici le 31 décembre et n’ouvrirait plus de nouveaux comptes pour les utilisateurs de cette région.

Le géant du commerce électronique Alibaba a également annoncé des mesures similaires. Le groupe chinois a déclaré qu’il cesserait de vendre du matériel d’extraction de bitcoin sur toutes les plateformes qu’il contrôle, ainsi que tout autre produit et service lié au bitcoin.

Cependant, les systèmes distribués ne sont pas aussi simples à arrêter que les systèmes centralisés. Par définition, les réseaux peer-to-peer (P2P) ont plus d’une source de données. L’arrêt d’un système P2P nécessiterait l’arrêt de tous ses pairs participants.

On ne sait pas si le gouvernement chinois cherchera à fermer les plus de 145 nœuds Bitcoin fonctionnant actuellement sur son sol. Selon la note, il semble que la PBoC se concentrera sur le démantèlement des rampes d’accès au BTC, plutôt que sur le réseau lui-même, en surveillant et en appliquant de près les échanges, les sites Web et les institutions financières en général qui tentent de traiter le bitcoin.

Le fait que Bitcoin soit un réseau P2P approprié, avec un faible coût pour faire tourner des nœuds qui permet à quiconque d’en exécuter un lui-même, garantit que les gouvernements qui l’interdisent ne verront pas d’effet durable sur la capacité de Bitcoin à rester opérationnel. En ce sens, l’interdiction chinoise peut être une bonne chose pour Bitcoin, car elle aide à démontrer toutes les caractéristiques distinctives du réseau, y compris l’anti-fragilité et la résistance à la censure.

Cependant, tous les 145 nœuds représentés par Bitrawr.com fonctionnent sur le Web ouvert, ce qui signifie que le gouvernement chinois pourrait retrouver leurs adresses de protocole Internet (IP). Avec leurs adresses IP, la Chine pourrait déterminer leurs emplacements et leurs identités, et un effort pour les fermer ne serait probablement pas très élevé.

Mais Bitcoin a également une réponse à cela – Tor. Le réseau d’anonymat permet aux utilisateurs et aux nœuds Bitcoin de se connecter à Internet tout en masquant leur emplacement réel. Tor y parvient avec son réseau d’oignons, une série de couches, ou de sauts, qui cherchent à protéger la véritable identité et l’emplacement de l’utilisateur. Bien qu’il ne soit pas parfait, le réseau Tor offre une bonne alternative aux personnes confrontées à la censure pour utiliser les services qu’elles aiment, y compris Bitcoin.

Le grand pare-feu chinois se donne beaucoup de mal pour empêcher les utilisateurs de se connecter au réseau Tor. Cependant, des alternatives tirant parti des ponts Tor existent pour ceux dans le pays asiatique qui cherchent à échapper à la censure. Plus important encore, si cela est fait correctement, l’utilisation de Tor dans Bitcoin peut aider les Chinois à jouir d’une véritable indépendance monétaire par rapport au pays communiste tout en ne laissant aucun indice qu’ils le font au gouvernement autoritaire.

En fait, et à cause de cela, le nombre réel de nœuds Bitcoin fonctionnant en Chine peut être bien supérieur à 145, mais nous ne pourrons pas le savoir, également à cause du réseau Tor.